快篩實名制 陳時中：賣出2000萬劑啟動第2波

今天是快篩實名制開賣首日，截至中午已賣出24.4萬份。指揮中心指揮官陳時中說，這一波目標賣出2000萬劑，代表約400萬家庭都備有快篩試劑，屆時再啟動第2波。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，家用快篩試劑實名制今天上路，開放身分證、居留證號尾數雙數的民眾購買，明天將輪到單數的民眾購買，一早各地藥局門口就湧現排隊人潮，許多藥局開門不到半小時，78份快篩試劑就全部賣光光。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，快篩實名制會一直實施下去，第1波將以2000萬劑為目標，希望全台有400萬家庭都備有快篩試劑，將近全台半數家庭，屆時就會再啟動第2波，確保大家都能買到。

陳時中表示，根據以往口罩實名制經驗，販售據點也有熱區之分，尤其疫情較嚴重的地方也會比較快賣完，因此第一天每個點都配送78人份，未來完售的據點就會加量配送，沒賣完的就先暫停配發。

有媒體認為一個據點僅配送78人份實在太少，但陳時中指出，藥局不是專門賣快篩，平時也有開立處方箋、用藥諮詢等業務，疫情期間還要協助送藥到府，若是配發太多快篩試劑可能影響其他業務、占空間等，因此考量整體需求和藥局可負擔性，才會先設定78人份作為基礎量，再做後續調整。

有企業想買快篩試劑給員工使用，抱怨快篩量能遭政府徵收。陳時中說，國內生產的快篩產能，政府一支都沒徵收，全數由業者自行供應市場零售及合約需要，若有公部門遇到廠商交貨不及，中央也會支援，強調快篩試劑並沒有因為被政府徵收而無法供應。

民進黨立法委員高嘉瑜建議政府進德國的唾液快篩給兒童使用，陳時中說，目前還沒看到德國的唾液快篩向食藥署申請進口，據他向食藥署了解，希望唾液快篩的廠商先送100份，供食藥署進行準確性比對，如沒問題就會盡快核准。

陳時中說，不只國外，國內也有業者用口水做快篩，但僅獲澳洲EUA。他強調，快篩不是有就好，還須有一定準確度，不然不僅白做，還會導致警戒心、放鬆度降低。

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