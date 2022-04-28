「3+4」急上路累死地方基層 陳時中：要怪就怪病毒

中央居家隔離「3+4」緊急上路，台北市副市長黃珊珊表示，有上萬個居家隔離者解隔需配送快篩，人力、物流都不足，「天下大亂，真的是累死三軍！」中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日於記者會道歉，表示「要怪只能怪病毒。」人要互相合作面對疫情。

陳時中說，「因防疫期間，每項動作都來得又快又急，任何單位壓力變大我感到很抱歉，不過工作無法少，晚一天開始行動，仍然要面臨轉換期。」

他表示，若改為下周開始實施「3+4」工作也一樣多，且還要多匡十天的人，解隔的人更多，對此「很抱歉增加工作負擔，但也不是緩辦後，就能減少負擔。」

陳時中指出，「要怪只能怪病毒啦，人本身要互相合作，否則基層醫師也很忙，面對變化很多、要求很多，但醫護人員也同樣面對病毒，指揮官有責任在防疫工作有效減輕合理平衡病毒，希望大家共度艱難一戰。」

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