「居家隔離3+4」為何可上班不能上課？專家解讀陳時中拍板關鍵

居家隔離3+4新制26日正式上路！中央流行疫情指揮中心25日宣布縮短接觸者居家隔離天數為3＋4天，且在4天自主防疫期間可外出工作，但不能至學校上課！在本土疫情未到高峰下，新制上路是否太冒險？快來聽專家解讀。

遠見Podcast節目《遠見On Air》25日在疫情指揮中心發布「3+4」新居隔政策之後，立即邀請「台北市立聯合醫院整合醫學科」主治醫師姜冠宇在Clubhouse即時開講，針對最新防疫政策，進行全盤解讀。

提到「3+4」新居隔政策，姜冠宇覺得「有點衝，但也還算合理！」究竟他怎麼看？

「居家照護」「居家隔離」和「居家檢疫」有何不同？

在開始討論前，我們先來釐清「居家照護」「居家隔離」和「居家檢疫」有什麼不一樣？姜冠宇表示，這三者間簡單來說就是適用對象的不同。

▋居家檢疫： 自海外入境具國外旅遊史者，不一定確診。 ▋居家隔離： 與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者（密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事＊以九宮格方式認定）。 ▋居家照護： 確診者無症狀或輕症，年齡未滿69歲，無懷孕、無血液透析者，符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理（＊無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館）。

居隔3+4是什麼？陳時中揭拍板關鍵

究竟什麼是居家隔離3+4？

「3+4」方案指的是接觸者自最後接觸日第0天起，須完成以一人一室為原則，不得外出的3天居家隔離。

第4天起若自主快篩陰性可出門工作（但師生不可上課）及採買生活必需品，也可搭大眾交通運輸工具，外出須全程配戴口罩，禁止到餐廳內用餐、聚餐、聚會及前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

陳時中也於記者會上透露，之所以縮短居隔天數為3天的原因是國際研究Omicron潛伏期僅2.9～3.1天，在第3天或第4天開始出門快篩，發病比例被驗出可能性已經超過80％。相對加上後續每天連續快篩，根據國衛院的研究和計算，連驗3天可排除大部分病毒往外傳播的可能性。

3+4新制太衝？為何可上班不能上課？

姜冠宇指出，在指揮中心公布3+4方案前，自己就有關注到此議題，但因當時尚未釐清適用對象是確診者的密切接觸者，還是有包含確診者。當時他認為，如果3+4是適用於確診者，這樣的防疫措施很類似新加坡的現況。

新加坡目前針對無症狀或輕症確診者，防疫措施為確診者必須立即停止上班上學及所有的社交活動，並以檢測陽性當日起算為第一日，進入72小時的居家隔離期。在72小時期滿時以快篩自我檢驗，若陰性則可以恢復正常生活，若陽性則是繼續居家隔離、自我快篩，直到陰性為止。

但對於這樣的方式，姜冠宇認為若是以香港盛行的B.A.2變異株，須要4天才會讓病毒數量累積到具有傳染性；且無症狀傳染期可持續2.5～3天，第7天才會出現症狀的病毒型態，3+4方案似乎有一點小冒險。

不過如果過程中持續都沒症狀，那的確3+4天也算足夠，且後來指揮中心有釐清，此方案適用對象為確診者的密切接觸者，非確診者。一旦有症狀就走另一條防疫路線，若以這樣來看，他認為這還算是合理的防疫措施。

至於為什麼自主防疫期可上班不能上課？姜冠宇表示，指揮中心應是考量中小學朋友要遵守防疫規定較不易，而職場管理相對較方便；不過大學生是否也適用這樣的方式，他認為還有很多細節值得討論。

「以篩代隔」有漏網之魚？姜冠宇：確診同住者藏隱憂

姜冠宇這項防疫措施的確幾乎可視為「以篩代隔」的初步概念，主要目的在於精簡防疫量能，降低對社會、經濟造成破壞。

根據研究顯示，Omicron變異株感染初期傳染力較強，而感染後期陰轉陽的機率為5～13％，故在醫療量能有限下，先管理染疫初期傳染力較強的，相對於全數隔離（清零措施）在付出的防疫成本上相對較低。

但姜冠宇也強調，他認為比較有疑慮的是居家隔離3+4措施的適用對象為與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。

如果只是密切接觸者使用3+4方案原則上沒有太大的問題；但若為確診者的同住家人，期間又繼續照顧確診者，和染疫者有持續接觸的風險，尤其是該家庭須共用廁所／浴室等衛浴設備的時候，便仍有防疫上的隱憂。

而前台大感染科醫師林氏璧也在臉書上直言，其實這就是「以篩代隔」的一種方式，這樣看來3+4方案就不會漏掉太多確診，但前提是要有足夠的快篩！

「快篩要用在刀口上！」林氏璧指出，雖然部長表示在民眾居隔時縣市政府就會發給五個快篩，但他個人認為快篩是重要防疫資源，有點擔心這樣會不會用太多快篩了，是否值得？不過他想，這些都是會滾動式調整的，也許人數更多的時候，看狀況就會繼續調整了。

（本文出自2022.4.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦