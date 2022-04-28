全民搶快篩！哪些情形下需要快篩？陽性之後怎麼辦？
快篩實名制上路第一天，每間藥局限量78份，多家藥局上午10點還沒到便已賣完，為什麼民眾會搶破頭，哪些時候需要使用快篩劑，快篩陽性應該怎麼辦？聯合新聞網為你整理。
快篩實名制今天第一天上路，今天是身分證雙號可購買，準備健保卡或居留證、500元現金，就可到合作的特約藥局購買。因為每家藥局只配給78人份，出門前可先上「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」網站，查詢住家附近有哪些藥局可以購買，剩餘數量有多少。
今天一上路，許多藥局都排起長龍，為什麼民眾搶著購買，因為目前市售的快篩劑販售費用比較高，且不易購買，而且總結這三種狀況都會需要，民眾需求量高於現在的供應量。
Q：需要快篩時機點
1.出現輕微症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」等症狀持續了3天以上，建議做快篩或PCR篩檢。可自行購買快篩劑，或者到合作診所索取公費快篩劑。
2.有接觸史/被匡列隔離者當家人親友同事確診，被匡列密切接觸者，但還沒拿到快篩劑；或者有接觸史但沒被匡列，有感染疑慮時，也都會使用到快篩劑。
3.學校／公司／參加活動要求：目前教育部要求高中以下學校工作人員儘速接種3劑新冠肺炎疫苗，如醫師不建議施打或因個人因素無法施打，須每周1次快篩或PCR陰性，才能提供服務。有些企業基於職場防疫需求，會要求員工定期快篩，另外許多活動在舉辦時也要求要有快篩證明，故需求量不小。
Q：如果真的快篩陽性，該怎麼辦？
●居家檢疫者：打各地衛生局電話或者撥打1922●一般民眾：做PCR篩檢
居家檢疫者如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922。一般民眾測出結果為陽性時，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步做PCR篩檢。
列出目前高確診數的雙北地區公費PCR地點：
▎台北七家醫院公費：
聯合醫院中興院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區、聯合醫院和平院區、萬芳醫院、關渡醫院。
僅網路掛號預約，不接受現場掛號，線上預約取號，並於指定時間至現場篩檢，篩檢報告查詢於48小時後，請上全民健保行動快易通查詢
▎新北13個社區篩檢站
目前有13個社區篩檢站，包含板橋華江抽水站旁大型社區篩檢、板橋亞東篩檢站、三重聯醫篩檢站、泰山輔大醫院篩檢站、雙和醫院篩檢站、永和耕莘醫院等。
大部分都是採網路掛號預約，僅少數提供給現場掛號。
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