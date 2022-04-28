超實用快存！家用快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
本土確診飆升，家用快篩試劑販售實名制今（28日）起上路，民眾可依循口罩實名制1.0販售模式，於全台4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所，持健保卡或居留證購買。
依指揮中心宣布，家用快篩實名制1份5劑，每劑100元，故一份售價為500元，並比照口罩實名制初期，依身份證單雙號分流購買，每輪每身分證字號僅可購買1次。為方便民眾查詢販售藥局，除衛福部網站可查詢外，網路上也有不少實用地圖，讓民眾可以秒查販售地點和販售狀況。
衛福部家用快篩實名制專區
依所在區域縣市別查詢，可設定一次顯示筆數為10筆、20筆、50筆，僅能看到藥局名稱、電話和地址。
https://myhealthbankapp.nhi.gov.tw/IHKE4100/IHKE4100S02
COVID-19實名制快篩試劑地圖
依縣市別或關鍵字查詢，也可用定位搜尋附近「尚有庫存」的購買點，其快篩試劑庫存量每2分鐘更新一次。
https://yasco.com.tw/tw/covid19sefttest.asp
家用快篩熱度圖
依定位顯示附近購買點，並以圖釘顏色區分有無庫存，藍色為尚有餘量，點選圖釘可看見快篩試劑廠牌及數量，灰色則表示銷售一空。不過即使網站顯示有庫存，實際數量仍需依現場狀況為主。
臺灣COVID-19快篩試劑購買地圖
可依縣市別或關鍵字搜尋，並以圖標顏色綠、黃、紅區分快篩試量餘量多寡。
https://becory.github.io/covid-19-test-kit-tw/
LINE／全台快篩低價販賣所
依查詢地點或定位顯示附近快篩數據即時購買狀況、庫存等資訊。（此方式需先加入該帳號LINE好友）
https://line.naver.jp/ti/p/@960iorjj
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