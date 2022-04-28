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「急診單日來診數」曝醫護超量運轉慘況 醫籲：只求2事配合

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情大爆發，與確診者足跡重疊有染疫疑慮的民眾，紛紛湧入醫院做PCR檢測。 圖／聯合報系資料照（記者杜建重攝影）
國內疫情大爆發，與確診者足跡重疊有染疫疑慮的民眾，紛紛湧入醫院做PCR檢測。 圖／聯合報系資料照（記者杜建重攝影）

新冠肺炎本土確診數急飆，疫情指揮中心指揮官陳時中於昨（27日）透露，今日確診數將突破萬例大關，不只民眾心中憂慮，醫護也受到極大壓力。臉書粉專「搶救急診室」公布27日某中大型醫院的急診來診數，疾呼「請大家節制」，同時請看診民眾自律，維持社交安全距離戴口罩

Omicron傳播快速，北部多家醫院急診室都被來做PCR檢測的民眾塞爆，臉書粉專「搶救急診室」更直接以一圖呈現「單日來診數」有多驚人。該張中大型急診醫提供的「歷史天量的來診」截圖可見，單是27日當天，完診1024人、待診16人、暫存32人、留觀16人、待床21人，人數非常可觀。面對超量人數，該急診呼籲「請大家節制」，並表示「我們願意解決大家的需求，但無力管制現場秩序，要靠大家自律維持社交安全距離及戴口罩」。

臉書粉專「搶救急診室」公布某中大型醫院27日急診來診數，揭醫護超量負荷現況。 圖／截自臉書粉專「搶救急診室」
臉書粉專「搶救急診室」公布某中大型醫院27日急診來診數，揭醫護超量負荷現況。 圖／截自臉書粉專「搶救急診室

《ETtoday》報導，急診科醫師白永嘉坦言此為北部某醫學中心的狀況，表示「過年最多也700人，就忙爆了」，現在急診破千比過年還忙碌，希望民眾別把急診當篩檢站，以免影響嚴重緊急的患者就醫。

急診醫師陳亮甫27日接受《聯合報》採訪時也表示，由於社區篩檢站少、晚上沒開、不能看診和開藥，且快篩試劑難買，導致人潮湧入急診，加上常規病人沒變少，和社會上疑神疑鬼、追根究柢的風氣，都使急診工作量急速增加。

新冠肺炎 Omicron 快篩

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