一家5口自主快篩3陽性淪「確診孤兒」 爸寒心：共存不是這樣玩的

台灣疫情大爆發，民眾人心惶惶，今早實名制快篩劑開賣，不少民眾大排長龍就是希望能搶到。有位桃園爸爸在臉書抱怨，日前一家五口自主快篩三人呈陽性，打電話去1922或衛生局一直忙線，跑去採檢站又只見長長人龍。他後來去醫院掛急診做PCR，確定確診後仍無人理會。他忍不住大罵「「共存不是這樣玩的」。

原po在臉書社團‧【爆怨公社】‧表示，近來疫情嚴重，八個月大的女兒上周出現感冒症狀，而他日前上班也感到不適，通報公司快篩後原本顯示為陰性，但半小時後，快篩試劑後卻出現第二條淡淡紋路，疑似陽性，他馬上衝回家，火速讓全家人快篩，結果五個人有三人呈現陽性。

原po很擔心，馬上撥打1922和桃園衛生局電話，狂打數十通都無法接通。他去採檢站，到了現場只見大排長龍看不到盡頭。原po無計可施，又考量小孩年幼，跑到醫院掛急診，全家做PCR，隔天他打開健保快易通，通知結果是陽性，他想打電話通報，換來的又是一連串無止盡的等待。

原po說，他能體諒防疫人員都很辛苦，但「不能再多些人來處理嗎？」他表示，一直努力想要配合部長說的「主動通報、主動告知」，可惜的是，沒有辦法告知。「不是無限的等待，就是佔線聲，請問怎麼通報？」原po說，他是自主去採檢才知道確診，如果他沒發現自己陽性到處跑，不知道還會傳染多少人。

原po炮轟，他都陽性了還沒人理，難怪愈來愈多人染疫。「共存不是這樣玩的！還是我搞錯共存的意思，要全國70%人民染疫，也達成全國免疫嗎？這才是共存的意思嗎？想想沒疫苗打的小孩行嗎？」

不少人心有戚戚焉，「超感同身受，真的就是這樣。電話永遠接不通，有任何問題是要如何聯絡？感謝你花時間打了長長一串說出我們共同的心聲」、「衛生局電話根本打不通，防疫計程車根本騙人的」、「中央沒配套，地方亂了套」。

也有人遇到亂象，「我昨天收到隔離違規簡訊，今天才給我隔離通知簡訊，重點是我查看通知單，今天解隔離」、「我身邊有人確診，他一直在等通知，而且家人完全沒有被框列隔離，難怪確診的人越來越多」、「我朋友也是自行去急診驗，結果確診。現在第四天了都還沒疫調」。

不少人給爸爸打氣，「一切就自求多福，祝早日康復」、「看了這篇文章，更加確定，政府已拋棄人民了，只能靠自己了」、「「任何地方都有害群之馬，但是還好台灣有許多民眾跟您一樣自律，謝謝」、「真的蠻糟糕的，應該要有指標告訴確診了應該怎麼辦，民心要的也許只有這微小的安心吧。祝早日康復」。

實名制快篩劑今起開賣，常見隔離QA看過來。 製表／醫藥組

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