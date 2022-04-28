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一家5口自主快篩3陽性淪「確診孤兒」 爸寒心：共存不是這樣玩的

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩實名制今上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾今天是身分證尾數雙號才能購買。圖為排隊人潮，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
快篩實名制今上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾今天是身分證尾數雙號才能購買。圖為排隊人潮，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

台灣疫情大爆發，民眾人心惶惶，今早實名制快篩劑開賣，不少民眾大排長龍就是希望能搶到。有位桃園爸爸在臉書抱怨，日前一家五口自主快篩三人呈陽性，打電話去1922或衛生局一直忙線，跑去採檢站又只見長長人龍。他後來去醫院掛急診做PCR，確定確診後仍無人理會。他忍不住大罵「「共存不是這樣玩的」。

原po在臉書社團‧【爆怨公社】‧表示，近來疫情嚴重，八個月大的女兒上周出現感冒症狀，而他日前上班也感到不適，通報公司快篩後原本顯示為陰性，但半小時後，快篩試劑後卻出現第二條淡淡紋路，疑似陽性，他馬上衝回家，火速讓全家人快篩，結果五個人有三人呈現陽性。

原po很擔心，馬上撥打1922和桃園衛生局電話，狂打數十通都無法接通。他去採檢站，到了現場只見大排長龍看不到盡頭。原po無計可施，又考量小孩年幼，跑到醫院掛急診，全家做PCR，隔天他打開健保快易通，通知結果是陽性，他想打電話通報，換來的又是一連串無止盡的等待。

原po說，他能體諒防疫人員都很辛苦，但「不能再多些人來處理嗎？」他表示，一直努力想要配合部長說的「主動通報、主動告知」，可惜的是，沒有辦法告知。「不是無限的等待，就是佔線聲，請問怎麼通報？」原po說，他是自主去採檢才知道確診，如果他沒發現自己陽性到處跑，不知道還會傳染多少人。

原po炮轟，他都陽性了還沒人理，難怪愈來愈多人染疫。「共存不是這樣玩的！還是我搞錯共存的意思，要全國70%人民染疫，也達成全國免疫嗎？這才是共存的意思嗎？想想沒疫苗打的小孩行嗎？」

不少人心有戚戚焉，「超感同身受，真的就是這樣。電話永遠接不通，有任何問題是要如何聯絡？感謝你花時間打了長長一串說出我們共同的心聲」、「衛生局電話根本打不通，防疫計程車根本騙人的」、「中央沒配套，地方亂了套」。

也有人遇到亂象，「我昨天收到隔離違規簡訊，今天才給我隔離通知簡訊，重點是我查看通知單，今天解隔離」、「我身邊有人確診，他一直在等通知，而且家人完全沒有被框列隔離，難怪確診的人越來越多」、「我朋友也是自行去急診驗，結果確診。現在第四天了都還沒疫調」。

不少人給爸爸打氣，「一切就自求多福，祝早日康復」、「看了這篇文章，更加確定，政府已拋棄人民了，只能靠自己了」、「「任何地方都有害群之馬，但是還好台灣有許多民眾跟您一樣自律，謝謝」、「真的蠻糟糕的，應該要有指標告訴確診了應該怎麼辦，民心要的也許只有這微小的安心吧。祝早日康復」。

實名制快篩劑今起開賣，常見隔離QA看過來。 製表／醫藥組
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