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因應快篩劑實名制開賣 全聯會特急件請警政署協助秩序

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
家用快篩試劑販售實名制28日正式上路。圖為鋪貨到各藥局通路的快篩試劑，包裝外盒標籤貼紙註明「政府專用」。 中央社
家用快篩試劑販售實名制28日正式上路。圖為鋪貨到各藥局通路的快篩試劑，包裝外盒標籤貼紙註明「政府專用」。 中央社

為因應快篩實名制今天上路可能會引發民眾搶購脫序行為，昨天下午藥師公會全聯會以「特急件」公文給警政署希望加設臨時巡邏箱在全國4909家快篩實名制販售藥局，並加派警力加強巡邏，獲得警政署內部回應，答應將配合全聯會需求辦理；對於突如其來的勤務，基層員警表示，尚未到上級指示。

全聯會這份公文是以「特急件」送往警政署，主旨為，因應全國4909家健保特約藥局自4月28日起協助販售實名制快篩試劑，為維持秩序，避免糾紛等不理性行為發生，敬請各地方警察人員協助加強巡邏。

公文指出，自4月28日起採「快篩試劑販售實名制」由全國4909家健保約藥局販售實名制快篩試劑。但因各藥局配給快篩試劑數量有限，可預見排隊購買情形出現，參考過去販售實名制口罩經驗，恐再次發生民眾因無法久候或向隅產生糾紛，或對藥師暴力惡言相待等不理性行為。

因此請警政署協助通知下級單位，針對販售藥局增設臨時巡邏箱，加強巡邏頻率，如有接獲藥局通報，也煩請各地方警政機關務必派員協助處理，以利防疫政策順利推展。

據悉，昨天稍晚全聯會已獲警政署內部正面回應。

藥師公會全聯會以「特急件」公文給警政署希望加設臨時巡邏箱在全國4909家快篩實名制販售藥局，並加強巡邏。記者李宗祐／翻影
藥師公會全聯會以「特急件」公文給警政署希望加設臨時巡邏箱在全國4909家快篩實名制販售藥局，並加強巡邏。記者李宗祐／翻影

新冠肺炎 快篩 實名制

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