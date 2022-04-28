因應快篩劑實名制開賣 全聯會特急件請警政署協助秩序
為因應快篩劑實名制今天上路可能會引發民眾搶購脫序行為，昨天下午藥師公會全聯會以「特急件」公文給警政署希望加設臨時巡邏箱在全國4909家快篩實名制販售藥局，並加派警力加強巡邏，獲得警政署內部回應，答應將配合全聯會需求辦理；對於突如其來的勤務，基層員警表示，尚未到上級指示。
全聯會這份公文是以「特急件」送往警政署，主旨為，因應全國4909家健保特約藥局自4月28日起協助販售實名制快篩試劑，為維持秩序，避免糾紛等不理性行為發生，敬請各地方警察人員協助加強巡邏。
公文指出，自4月28日起採「快篩試劑販售實名制」由全國4909家健保約藥局販售實名制快篩試劑。但因各藥局配給快篩試劑數量有限，可預見排隊購買情形出現，參考過去販售實名制口罩經驗，恐再次發生民眾因無法久候或向隅產生糾紛，或對藥師暴力惡言相待等不理性行為。
因此請警政署協助通知下級單位，針對販售藥局增設臨時巡邏箱，加強巡邏頻率，如有接獲藥局通報，也煩請各地方警政機關務必派員協助處理，以利防疫政策順利推展。
據悉，昨天稍晚全聯會已獲警政署內部正面回應。
▪【疫情專題】4月28日新增本土11,353例、境外移入164例 確診死亡2例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言