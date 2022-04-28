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快篩試劑實名制首日販售大當機 健保署：已採緊急措施

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
快篩實名制今上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾今天是身分證尾數雙號才能購買。記者潘俊宏／攝影
快篩實名制今上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾今天是身分證尾數雙號才能購買。記者潘俊宏／攝影

家用快篩實名制第一天販售，即傳出健保系統大當機。健保署長李伯璋說，上午7點，經系統測試一切正常，但自上午8時30分開始，藥局購買流量大量湧入，導致系統當機，一度塞車，但於8時45分恢復，不過9時多，再度當機，經採取緊急措施，關閉系統內暫不需要的功能，目前已恢復正常。

依健保署下午6時統計，今已出售快篩份數為36萬5839份，已出售快篩機構家數為4875家，有效販售家數為4965家，包括4844家78份、121家312份，共可販售41萬5584份，目前完售家數為3648家。

家用快篩試劑，每人每期可購買1次，1次購買1份，內含5劑，每份500元，以一人一卡，可以代購，不限年齡均可購買，並依身份證或居留證號尾碼分流，尾碼單數（1、3、5、7、9）者請於周一、三、五、日購買，尾碼雙數（0、2、4、6、8）者請於周二、四、六、日購買。家用快篩試劑依醫材原則售出概不退換貨。

相關販售藥局，民眾可至健保署網頁查詢  https://reurl.cc/6ZaxNO

快篩實名制今上路。記者潘俊宏／攝影
快篩實名制今上路。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 快篩 實名制

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