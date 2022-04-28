快篩試劑實名制首日販售大當機 健保署：已採緊急措施

家用快篩實名制第一天販售，即傳出健保系統大當機。健保署長李伯璋說，上午7點，經系統測試一切正常，但自上午8時30分開始，藥局購買流量大量湧入，導致系統當機，一度塞車，但於8時45分恢復，不過9時多，再度當機，經採取緊急措施，關閉系統內暫不需要的功能，目前已恢復正常。

依健保署下午6時統計，今已出售快篩份數為36萬5839份，已出售快篩機構家數為4875家，有效販售家數為4965家，包括4844家78份、121家312份，共可販售41萬5584份，目前完售家數為3648家。

家用快篩試劑，每人每期可購買1次，1次購買1份，內含5劑，每份500元，以一人一卡，可以代購，不限年齡均可購買，並依身份證或居留證號尾碼分流，尾碼單數（1、3、5、7、9）者請於周一、三、五、日購買，尾碼雙數（0、2、4、6、8）者請於周二、四、六、日購買。家用快篩試劑依醫材原則售出概不退換貨。

相關販售藥局，民眾可至健保署網頁查詢 https://reurl.cc/6ZaxNO 。 快篩實名制今上路。記者潘俊宏／攝影

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