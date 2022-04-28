快篩實名制開賣搶爆！一家藥局僅78人份 民眾心急排起長長人龍
國內新冠疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑需求增加，家用快篩試劑販售實名制自今(28)起正式上路。民眾可至全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所，以每劑100元的價格一次購買五劑，每間藥局一天僅販售78人份。
家用快篩試劑販售實名制今天上路，每輪每身分證字號僅能購買一次，一份五劑，每劑100元；且將比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五，雙號星期二、四、六，周日則開放全民皆可購買。今天是星期四，因此為身分證字號尾數雙號者可購買。
據了解，首批發放到藥局的家用快篩試劑，每家藥局一天只販售78人份，有藥師預估開門十分鐘內應該全數賣光，勢必引發抱怨。住在北市木柵的陳姓民眾表示，昨晚經過藥局時已經看到有人準備徹夜排隊，門口公告「家用快篩試劑販售實名制」，藥師正在地上貼排隊路線的貼紙。全台各處的藥局今天早上都出現排隊人潮，許多民眾急著想要買到快篩試劑。
指揮中心指揮官陳時中表示，購買實名制家用快篩持健保卡或居留證，認卡不認人，准許民眾可以拿別人的健保卡來排隊購買，但呼籲「一家準備一份試劑就夠了，不需要一家五口一定要五份」。藥師公會理事長黃金舜表示，為求公平起見，每人每次只能使用一張健保卡購買試劑，不管是本人或非本人的卡片皆可，但不能一人同時拿好幾張健保卡，購買好幾人份試劑。
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