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若軟性封城 柯文哲：餐廳停止內用、遠距上班

中央社 / 台北27日電
台北市長柯文哲。聯合報系記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲拋出「軟性封城」引發熱議，市府昨天表示，暫不考量禁內用，柯文哲今天卻說，若確診數超過醫療體系忍受範圍，就下令餐廳停止內用、實施遠距上班等。

柯文哲昨天下午在防疫記者會上表示，必要時將實施軟性封城，引發熱議。市府發言人陳智菡隨後澄清，暫沒有禁止餐廳內用的考量；市府副發言人魏佑任則說，是指民眾透過自律取代他律。

柯文哲今天下午赴議會進行追加減預算報告後再度說明，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數超過醫療體系可以忍受的範圍，就要把市民的活動度降低。

民進黨議員鍾佩玲要求說明軟性封城的標準，柯文哲回應，現在群聚主要發生在8大行業跟校園，意思就是，只要口罩戴好、沒吃東西、沒親密接觸，在外面活動都很安全，所以一般大型活動還是可以進行。

鍾佩玲追問實施標準及內容，柯文哲說，差不多就是去年6月的做法，餐廳停止內用、實施遠距上班及上課，不會限制外出採買，鼓勵、呼籲為主，強制要求的僅止於餐廳內用。

民進黨議員江志銘質疑，軟性封城說讓市民人心惶惶，擔心要囤積日常用品，市府到底有沒有準備好。柯文哲表示，他只是要跟大家提醒醫療量能飽和會發生什事，不覺得這個說法有問題，且就算實施也不用準備什麼，就只是呼籲。

新黨議員潘懷宗質詢問，當台北市防疫專責病房床數剩下多少時會有下一步動作。柯文哲表示，現在就是每天監控住院人數，因為各大醫院專責病房床數只開到急性病房數的10%，極限是25%。

潘懷宗追問，台北市還有700多張專責病房空床，剩下幾張時會加開。柯文哲回應，這是好問題，他還在研究。

潘懷宗再問，若病床開到25%仍撐不過去，是否就會實施軟性封城。柯文哲回應，對，當確診數上升到每天5萬人的話，恐怕就無法應付了。

潘懷宗質疑，餐廳停止內用是否為地方政府可以決定的。柯文哲回應，應該是。

國民黨議員汪志冰指出，大賣場已因軟性封城說出現搶購、囤貨人潮，是不是柯文哲沒有講清楚。柯文哲坦言，可能他講得沒有很清楚，抱歉。

社民黨議員苗博雅指出，柯文哲及市府對軟性封城說法不斷改變，一下說沒有禁內用，一下說要用自律取代他律，現在又說跟三級警戒差不多，讓市民無所適從。不過，柯文哲表示，這3種說法都對。

新冠肺炎 柯文哲

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