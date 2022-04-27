宜蘭第13波疫苗快打站30日起開打 縣府籲儘快接種

宜蘭縣政府今天表示，第13波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站將於4月30日至5月14日先後於羅東、頭城、宜蘭市與礁溪提供服務，請民眾儘快施打疫苗。

縣府發布新聞稿指出，中央今天宣布宜蘭新增135名確診個案。其中移民署宜蘭收容所無新增個案，近日累積確診人數為251人，包含27名工作人員、4名工作人員的親人、220名收容人，縣府將持續提供醫療照護與生活支持，協助確診者恢復健康。

縣府表示，南澳鄉部分，新增21人確診，目前累積186人確診。相關個案疫調中。此外，第13波疫苗快打站將於4月30日至5月14日先後於羅東、頭城、宜蘭市與礁溪提供服務，請民眾儘快施打疫苗，相關訊息可於宜蘭縣政府衛生局臉書查詢。

宜蘭縣長林姿妙下午在線上記者會中說，因應居家隔離天數縮短，縣府團隊正努力將民眾所需的快篩試劑送到個案家中，造成不便請民眾見諒。

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