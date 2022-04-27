北市確診、居隔者增 3天用掉5萬劑快篩
台北市今天新增1892例本土染疫，衛生局表示，隨著疫情升溫，確診者和居隔者越來越多，快篩劑的使用量一直上升，3天來已用掉約5萬劑，庫存到昨天還剩下約18萬劑。
台北市衛生局下午舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，衛生局發言人紀玉秋表示，台北市新增1892例本土病例，統計到昨天為止，居家照護者共3075人。
紀玉秋指出，本來列管中的居家隔離者共有1萬9070人，因應居家隔離3+4新制，今天會有1萬7356人解除隔離，剩下1714名居家隔離者仍在列管中。
針對快篩劑量能，紀玉秋說，從24日到26日，3天差不多用了5萬劑快篩，到昨天庫存還剩下約18萬劑，隨著疫情升溫、確診者跟居隔者人數上升，使用量會越來越大，若量能有不足，除了自行採購外，也會向中央申請撥補。
對於有民眾反映要解隔了仍沒收到居隔書，紀玉秋說，個案如果有疑慮可以直接打防疫專線聯繫查詢，確認有被匡列居家隔離後，若需要居隔書都可以申請補發。
紀玉秋表示，尚未收到快篩的居隔者，可以由親屬帶著健保卡及居隔書來健康服務中心代領，但如果還沒收到居隔書，為了進行身分驗證，需要提供可以確認有居隔事實相關資料。
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