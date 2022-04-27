全國實聯制取消 黃偉哲：守住防疫靠自己
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台南市今天新增173例確診，台南市長黃偉哲表示，全國實聯制取消，但是否能守住防疫，還是得靠自己，大家戴好口罩並保持社交距離。
黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增173例確診，其中50例無症狀、123例輕症，無中重症。
黃偉哲說，此次防疫重要的是保持醫療量能，避免院內感染，每個人戴好口罩及保持社交距離，靠自己努力守住。
台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市今天173例確診，包括疫調中110例，匡列為居家隔離者50例，曾接觸確診者10例，外縣市活動史3例。
成大醫院院長沈孟儒說，這次防疫關鍵在於輕症分流及高齡人口施打第3劑疫苗覆蓋率須超過85%。
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