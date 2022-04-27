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獨／確診破千達極限 新北警：今天最後一批 不再疫調

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市警局。圖／報系資料照
新北市警局。圖／報系資料照

今天國內本土確診人數恐逼近9000人，新北市更將突破3000人，每天確診人數破千已達疫調極限，據了解，配合中央政策，新北市警局8000大軍從去年疫情升溫迄今，協助衛生單位從事疫調工作，在今天做完最後一批，將不再做疫調。此消息一傳出讓基層員警大呼，「終於解脫了，但也憂心疫情何時才會停止。」

每天確診1000例已經到能做疫調的極限了，再超過就沒辦法做疫調，新北市基層員警個個都身感疲憊，每天為了疫調，追查確診者的足跡，從早晚猛打電話追聞，忙到幾乎沒時間吃飯，尤其是近幾日，天天都超過上千確診者，真的是很辛苦。

據了解，新北市警局長黃宗仁今天在警局通訊軟體群組中，有感而發表示如下：

十分感謝各位同仁….

在4月份這段期間，就像去年一樣挺身而出，擋住了海嘯般的疫情，完成超過1萬件疫調與關懷確診者的工作，

經過同仁這段期間的努力，我們成功盡全力的守護新北市民！

我們堅持到政策轉型，完成階段性工作，

配合中央政策：

疫調工作，應該今天是最後一批，新北警察不用再做疫調！

在此衷心感謝每一位同仁的付出，有您們，讓新北市更好!

我已經交代保防科、資訊室、行政科、人事室，對這段時間所有同仁、每一位同仁，點點滴滴的付出，要馬上盤點，立即辦理獎勵，

並向警政署申請所有應該有的工作費，另外防疫津貼還有超勤津貼，請大家要記得申報

最重要的是這段時間各位做任何事情，要先保護自己跟家人的安全健康！

這才是最重要的

謝謝大家！

願新北警8000治安大軍都能平安！健康！

新冠肺炎

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