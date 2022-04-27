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密切接觸者若不篩不隔 陳秀熙：重症數比3+4多1倍

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大公衛推估，無論是隔離3天或更多天並加上快篩，重症及症狀確診人數，都是「不篩不隔」的一半以下。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
台大公衛推估，無論是隔離3天或更多天並加上快篩，重症及症狀確診人數，都是「不篩不隔」的一半以下。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

中央流行疫情指揮中心日前宣布3+4新制，即新冠肺炎確診個案的密切接觸者僅需居家隔離三天，之後四天只要快篩陰性即可出門。有人擔心隔離3天太短，但雙北考量行政流程已追不上人數暴增速度，傾向有條件的「以篩代隔」，社會上也有聲音認為乾脆「不篩不隔」，提高自然免疫拚共存。

無論政策鬆緊光譜要落在哪，重點都是維持輕症及無症狀不占用醫療資源、減少住院及重症死亡。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙根據台灣資料進行模式推估，無論接種兩劑或三劑，隔離3天、5天、7天、10天加快篩，重症及症狀確診人數都是「不篩不隔」的一半以下；隔離3天加快篩與隔離更多天加快篩相比，則並無明顯差別。

陳秀熙以台灣資料進行模式推估，假設有20萬名密切接觸者，完全不篩不隔，會衍生6000名接種兩劑者有症狀確診、4000名接種三劑者有症狀確診，6名接種兩劑者重症、4名接種3劑者重症。但如果這20萬人居隔3天加上快篩，打兩劑仍確診的人數只有2000多人，打三劑仍確診者是1000多人，重症人數在1到3人。如果隔離5天、7天、10天並加上快篩，無論接種兩劑或三劑，症狀確診和重症的人數都與隔離三天加上快篩差不多。

台大公衛學者張維容指出快篩對於無症狀個案的敏感度比較低，只有53%，但針對有症狀且密切接觸者，敏感度較高，有79%。快篩敏感度受病毒量影響，當Ct值低於20時（病毒量高）敏感度達100%，Ct值介於20至25時敏感度有91%，Ct值介於25至30時敏感度有44%，Ct值30以上時敏感度就只有12.5。因此，縮短隔離天數的同時重複快篩，可以有效找出遺漏的高病毒隱性個案。

陳秀熙表示，輕症居家照護及密切接觸者3+4政策，可說是新冠肺炎流感化歷程的重要里程碑，英國、日本、南韓、紐西蘭等高疫苗覆蓋率的國家，都經歷過這樣的調整，為了達成新常態生活中「住院率、加護病房利用率、致死率」三者皆低的目標，台灣也正朝此方向努力，

陳秀熙指出，台灣目前疫情特色是確診者集中於20到49歲，50歲人口確診率大約是20%，70歲以上人口確診率僅3%，紐西蘭75歲以上染疫率相同。

台灣75歲以上長者25%未打滿兩劑、40%未打第三劑，紐西蘭75歲以上疫苗接種率比台灣高，為何兩者染疫率能相同？陳秀熙分析，可能是因為台灣長者移動能力比較低、個人防疫做得比較好，才能達成如此令人刮目相看的成績。

快篩敏感度與症狀和病毒量高低有關。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
快篩敏感度與症狀和病毒量高低有關。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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