影／中市今6千人解居隔 盧呼籲唱歌、看電影先等等

中央居家隔離新制「3+4」方案上路，今天是解居隔首日。台中市長盧秀燕說，今全國解居隔約6萬多人，台中市目前有9千多人居隔，今天約有三分之二、6千多人解除，她呼籲市民快篩陰性可正常採買、工作，但唱歌、看電影等群聚活動，暫不允許。

一早，盧秀燕視察西屯區公所「居家安心照護關懷中心」，提及目前一劑難求的快篩劑，「市府本周免強足夠，但下周沒有把握」，中央宣布5月起將比照口罩制度供民眾採買，靜候中央進一步宣布。

盧秀燕也說，台中市的居家照護(確診者)、居家檢疫(入境者)與居家隔離(密切接觸者)目前上萬名，市府人力與物資嚴重不足，但這段艱辛時刻，市府會撐過去，照顧好每位市民。盧也親自向2名確診者致電關心、打氣，祝福早日康復。

中央預估本周確診數將大爆發，盧秀燕再度呼籲，請市民落實防疫，做好自主匡列回報，共度難關。 盧秀燕示範血氧機使用方式。記者林佩均／攝影

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