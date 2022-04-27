輝瑞BNT本周有望簽約 兒童疫苗數量、時程仍未定

6至11歲莫德納疫苗最快5月2日開打，外界關注輝瑞BNT疫苗何時進來，衛福部次長薛瑞元今天在立法院表示，目前莫德納疫苗兒童劑量充足，輝瑞BNT疫苗預計本周簽約，但兒童專用劑型數量目前暫不確定，沒辦法向外報告。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告5到11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節。立委林奕華質詢表示，目前確定有莫德納疫苗可打，但許多學童家長期待BNT，因此向衛福部詢問疫苗進度。

薛瑞元表示，BNT疫苗因涉及四方合約談判，談起來比較複雜，但應該這周可以簽約，接下來就會有運送疫苗的排程，但目前還沒確定。至於其中有多少BNT兒童劑型數量？薛瑞元僅表示「目前沒辦法跟大家報告。」

立委張廖萬堅、范雲等人說，台北市政府調查有意願接種疫苗的學童僅48.5％。潘文忠則表示，能理解年紀越小的學童，父母越會擔心，但現在重點仍是先讓家長了解資訊；薛瑞元表示，家長如果沒有先了解，就是「憑感覺」在回答，衛福部會和教育部會努力提供更充分的資訊。

張廖萬堅說，學童疫苗接種意願本來就會比較低，美國調查約3成，歐盟則是2成左右。相比之下，台北市調查雖約5成有意願，但仍可以看出家長的恐慌，建議相關單位要加強宣導。

立委吳怡玎表示，目前0至9歲中重症、死亡比例是0.0208%，但12至18歲疫苗嚴重不良事件通報卻是0.0382%。她認為，政府應該要如實呈現相關數字，讓家長能充分考量。

薛瑞元表示，要如實沒有問題，但數字就會不斷更新。他強調，數字出來是客觀推測的數據，但家長仍會有主觀因素。

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