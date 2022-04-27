新措施「3+4」上路！今天可出門 適用者：沒快篩能採檢

新居隔措施「3+4」上路，先前因為和確診者有緊密接觸被居隔的民眾，如果已經居隔3天，今天起也適用3加4，後面4天屬於健康自主管理，要外出必須快篩陰性，但因被居隔人數激增，公部門無法及時提供快篩劑，讓想出門的人沒快篩篩檢，等於還是被「關起來」怨聲連連。

衛生局表示，民政局正在加快送關懷包的速度，非確診者如果先前有收到關懷包，裡面至少還有1組快篩劑，請先使用這1組快篩陰性就可以出門，建議先和衛生所或公所連絡，取得3組的快篩劑方便後天外出前快篩。

不過桃園區有民眾表示，家裡1位大人18日確診以後，另外3位家人居隔，到現在也沒看到關懷包，公所原先說4個人的一起送，後來又打電話說關懷包不夠，家人知道工作人員辛苦也沒責怪，就說等湊齊再送吧。

現在3位家人已經到了符合「3+4」後面4天自主健康管理的階段，按理說如果收到關懷包，裡面會有5組快篩劑，但是現在沒關懷包，幸好家裡先前有買，於是先用1組，希望公家機關的關懷包趕快送來，而且不要偷工減料，如果沒有快篩劑或快篩劑沒按規定放5組，又要引來一堆怨言。

一名確診者抱怨，當初買防疫保險的時候，保單有說確診後一周內提出申請，會有6000元的慰問金，可是過了一周公部門也沒給隔離通知書，電話根本打不進去，保險公司說期限過了就沒有6000元，這個賬不知道能不能跟公家機關算。

另外，從確診被居隔到今天，比較溫馨的就是醫院每天早上都打電話問情況，還有衛生單位做疫調的速度也很快，就是關懷包和隔離通知書到現在都沒下文，孩子上班的公司要求居家隔離要有公部門的通知書，到現在還拿不出來。

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