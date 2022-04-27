居家隔離3+4是啥？「雙北槓中央、總統推文」助攻網路聲量爆衝

image source:FB/蔡英文

文/蔡岳霖

居家隔離「3+4」方案，26日正式上路。針對密切接觸者採「3天居家隔離加4天自主防疫」，期間快篩次數也從6次，減少到「居家隔離時1次、4天自主防疫4次」，總共5次快篩即可。針對居家隔離條件放寬，多數專家認為指揮中心鬆綁的速度過快，恐怕會導致不必要的重症死亡，對此，指揮官陳時中澄清「3＋4」方案，是考量風險和社會運作取得的折衷點，陳時中也指出，因為國際上所有研究潛伏期的報告是2.9到3.1天，因此採3天居家隔離，前3天就可以驗出一半以上的確診者，至於第4天開始要出門時做快篩，而且是天天驗，對於「3+4」政策，不只專家有疑慮，網友在網路上的討論度也相當熱烈。

台灣防疫新階段！蔡英文發文定調「居家隔離3+4」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/19～2022/04/25）近日網路聲量趨勢來看，「居家隔離縮短為3＋4」的相關討論，光是25日網路聲量，迅速爆衝到2萬4317筆，除了指揮中心在記者會上宣布政策之外，政壇上臉書社群擁有超高粉絲數、具有極大影響力的總統蔡英文，也在臉書發文「居家隔離縮短為3＋4天」，表示這是台灣防疫新階段，全國採重點疫調，已經居隔3天者，自27日開始解除隔離，原則上不公布確診者足跡，並請大家繼續團結防疫，戒慎不恐慌，並在26日親自視察指揮中心，發表談話，

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侯友宜喊快篩陰免隔離 陳時中「風險大」新北嗆「和3＋4一樣」

除了25日之外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/19～2022/04/25）觀察分析，「居家隔離縮短為3＋4」政策在24日曝光時，網路聲量先衝一波達到7千484筆。當日先有消息傳出，行政院長蘇貞昌召開防疫會議，同意「10＋7」居隔放寬成「3＋4」，不過雙北卻持不同意見，也讓居隔政策，持續在網路上醞釀，隨著新北市長侯友宜站出來反對，認為新措施不會讓行政流程變少，喊話「居隔轉型」，也在26日送出草案，希望快篩陰性就免隔離，陳時中雖然還沒看到公文，但也在疫情記者會上表達反對，認為「太快了、風險大」，新北市衛生局長陳潤秋，則回嗆「風險和3＋4」一樣。

雙北反對「3＋4」！網路熱門關鍵字「自主健康管理、快篩、居家轉型」上榜

同樣透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/04/23～2022/04/25）就近日有關「居家隔離縮短為3＋4」網路熱門關鍵字，像是「居家隔離、縮短天數，陰性」等都包含在內，另外新制出爐後，雙北認為沒有意義，喊話「自主健康管理＋快篩」取代「居家隔離」，也在網路上掀起討論，新北市長「侯友宜」喊話「居家轉型」也擠上排行，至於雙北質疑中央政策，恐造成「人力吃緊、醫療量能」等疑慮，也在這一波居隔政策改變，成了網路熱門關鍵字。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月19日至2022年04月26日。

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