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確診暴增篩檢量能拉警報 醫生建議「3招快驗、壓平曲線」

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩一劑難求，民眾紛至各縣市快篩站，計程車司機也開車等候採檢。記者許正宏／攝影
快篩一劑難求，民眾紛至各縣市快篩站，計程車司機也開車等候採檢。記者許正宏／攝影

國內疫情確診數節節上升，許多防疫措施也為保存醫療量能而傾向放寬，但目前是否確診仍須經PCR採檢、政府認證後才算數。聯合醫院蘇一峰醫師便在臉書上提出三點建議，指出「台灣非常需要在家可以篩檢的方法」，認爲擴大篩檢量才是快快壓平曲線的方法。

蘇一峰醫師指出，現在醫院已經爆量，到晚上十點了還是有許多民眾在急診等採檢、也變相成為群聚。他建議三種方式增加篩檢方法，ㄧ、開放居家快篩可以確診；二、開放自己採檢PCR，只要在家自己採完再送到醫院檢驗；三、增加社區採檢站（這是最後的選項，因為增加醫護人員負擔）。

他表示，「大禹治水要用疏通的方式，不能只是叫民眾不要來醫院採檢」，且「疫情爆發期間本來就是應該要鼓勵民眾來採檢！」目前光台北市一天就有一千例，要快快驗才能壓平曲線。

有網友則表示「居家快篩確診人數會爆，這樣年底怎麼選舉」、「國外有得來速篩檢法，開車過去在車上篩檢，很方便」，也有醫護人員表示「如果實行第二種方式，沒限額檢驗科會忙死」、「今天上班每幾分鐘就一個確診，通知通報無限循環，這樣要怎麼看真正急診的病人？」

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