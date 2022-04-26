竹縣規劃6至11歲兒童疫苗接種 將調查家長意願
新竹縣政府今天表示，因應疫情，規劃6歲至11歲兒童疫苗接種，將由學校調查家長意願，家長可選擇「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」，也可不接種。
新竹縣政府晚間發布新聞資料指出，目前國內供應已核准緊急授權使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中，莫德納COVID-19疫苗已核准可用於6歲至11歲兒童接種，每劑接種0.25mL，並依目前臨床二、三期研究實證結果，建議接種2劑。
教育局指出，接種作業可採取「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」，尊重家長的選擇，家長也可以選擇不接種。目前規劃，由學校先行調查校園集中接種意願，並視學校前置作業規劃情形、安排接種時間。
教育局表示，明天起調查家長意願，至5月3日為兒童家長考慮期，從5月4日至5月5日為彙整資料期，施打期則預計5月6日開始施打。
教育局指出，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假，並不列入出缺席紀錄。學生接種疫苗後，若有不良反應，也可申請疫苗假，並以3天為原則（含接種當天），必要時得延長。學生於疫苗假期間，家長若有照顧學生的需求，其中1人得申請防疫照顧假。
另外，因疫情暫停實體授課狀況，則新增有十興國小，因1名學生疑似確診，這班明天暫停實體授課一天。
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