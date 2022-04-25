雙北提快篩加自主健康管理 陳時中：腳步太快

中央通過接觸者3+4居家隔離新制，但雙北喊話自主健康管理加快篩，減輕基層負擔，希望儘速試辦。指揮中心指揮官陳時中今天表示，以現行疫情情況，恐怕腳步有點太快。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至目前全台居家隔離人數為8.7萬人。台北市副市長黃珊珊今天在臉書（Facebook）發文指出，中央把居家隔離方式改為3+4，對台北市已經沒有意義，大量的居家隔離者應直接改採取自主健康管理並2天快篩1次，擬與新北市一同爭取試辦。

針對台北市及新北市提出接觸者「快篩+自主健康管理」取代居家隔離，陳時中在指揮中心疫情記者會中說，上午縣市長會議中，確實有部分縣市反映希望直接取消接觸者居家隔離制度，但以現行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情情況，恐怕腳步有點太快，所以中央並未採納此作法。

陳時中說，比起強制隔離，任何「以篩代隔」模式勢必出現一定比例遺漏個案，依據各國數據分析，病毒潛伏期約為2.9至3.1天，隔離3天後沒有確診，即可大幅度排除遺漏可能個案，再加上後續4天每天都快篩，可避免疫情往外傳播可能性，現階段先從3+4方案執行，未來逐步寬鬆。

現階段居家檢疫仍維持10+7天，媒體詢問檢疫未同步放寬的原因。陳時中說，入境者居家檢疫天數維持，主要是國際上確實陸續出現病毒變異，擔心未來會有新的強勢變異株造成境內威脅。境內防疫強度鬆綁，邊境就必須維持，境內外兩條防疫防守線同時放鬆，會造成社區負擔變重。

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