若逾防疫旅館量能 金門將啟動居隔5+5政策
金門縣今天新增3名確診者，累計確診者21例。縣長楊鎮浯表示，未來確診如超過防疫旅館收納量能，將啟動居家隔離者5+5政策，並將在東西半島各設置快篩站，迎城隍官方活動也暫停。
楊鎮浯下午率縣府秘書長陳祥麟、衛生局長李錫鑫和金城鎮長李誠智在縣府召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。
楊鎮浯表示，金門確診者都收治在衛生福利部金門醫院，鑑於中央流行疫情指揮中心預估月底將達到每日萬例確診個案，目前金門縣累積21例，雖仍為低風險縣市，因應未來可能上升的確診數，縣府已按計畫啟動集中檢疫場所－神鷹營區。
此外，因應疫情可能發展，楊鎮浯表示，如超過防疫旅館收納量能，將啟動居家隔離者採行5+5政策，也就是前5天在防疫旅館實施居家隔離，經PCR採檢陰性後，實施5日在家的居家隔離措施，並由衛政、警政與民政部門加強關懷。
楊鎮浯表示，針對家用快篩試劑取得不易，縣府計劃在東西半島各設置快篩站，具體實施時間與地點將另行公告。
有關即將登場的金門年度盛會－迎城隍文化觀光季活動，楊鎮浯表示，因應疫情發展，所有官方活動都停止辦理或延後舉辦；宗教活動部分，尊重城隍廟管理委員會決定，但要求應嚴格遵守相關指引與防疫措施。
對於今天新增個案，楊鎮浯指出，個案1為90多歲女性，已接種3劑疫苗，23日自覺吃不下飯且無力，昨天有發燒發冷情形，到金門醫院就醫PCR採檢確診；個案2為50多歲女性，已接種3劑疫苗，昨天自台返金，直接由家人接送回家，當天自覺喉嚨痛及咳嗽，自行快篩呈陽性後，就醫PCR採檢確診；個案3是50多歲男性，已接種2劑疫苗，23日自台返金，為個案2家人，原列為居家隔離者，經PCR採檢陽性。
楊鎮浯表示，確診者已收治於金門醫院專責病房，經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者6人；個案1足跡都在家中，個案2、3足跡也相對單純。
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