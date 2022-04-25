快篩存量剩3萬劑 新北平均日發5千劑給居家照護者

全台確診人數攀升，快篩試劑被民眾搶購一空，雖然新北市日前收到中央發下的10萬劑快篩，數量仍嚴重不足。新北衛生局表示，新北原本有自購6萬劑，但因爲中央徵用，並未到貨。而新北經發局表示，提供居家照護者的試劑還有3萬劑，但以平均一日要送出5000千份試劑來算，存量仍吃緊。

因中央調整密切接觸者的篩檢次數，新北將居家照護關懷箱的快篩試劑從10支調整為5支，經發局長何怡明表示，目前是以共同供應契約向廠商採購，採購價格約落在1劑70元左右。此外，由於確診人數攀升，新北平均一日要送出約1千箱的關懷箱，相當約5千份快篩試劑給居家照護者，現有快篩剩3萬劑，存貨也相對緊繃。

新北衛生局則表示，新北原自購6萬劑快篩，但因爲中央徵用，並未到貨。至於中央發下的10萬劑快篩，目前已全數發給全市所有衛生所，並優先發放給要解隔或居隔的民眾。

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