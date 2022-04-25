聽新聞
test
0:00 / 0:00
快篩存量剩3萬劑 新北平均日發5千劑給居家照護者
全台確診人數攀升，快篩試劑被民眾搶購一空，雖然新北市日前收到中央發下的10萬劑快篩，數量仍嚴重不足。新北衛生局表示，新北原本有自購6萬劑，但因爲中央徵用，並未到貨。而新北經發局表示，提供居家照護者的試劑還有3萬劑，但以平均一日要送出5000千份試劑來算，存量仍吃緊。
因中央調整密切接觸者的篩檢次數，新北將居家照護關懷箱的快篩試劑從10支調整為5支，經發局長何怡明表示，目前是以共同供應契約向廠商採購，採購價格約落在1劑70元左右。此外，由於確診人數攀升，新北平均一日要送出約1千箱的關懷箱，相當約5千份快篩試劑給居家照護者，現有快篩剩3萬劑，存貨也相對緊繃。
新北衛生局則表示，新北原自購6萬劑快篩，但因爲中央徵用，並未到貨。至於中央發下的10萬劑快篩，目前已全數發給全市所有衛生所，並優先發放給要解隔或居隔的民眾。
疫情快報
▪【疫情專題】4月25日新增本土5,108例、境外移入113例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言