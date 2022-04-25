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竹縣居家照護上路 3大醫院兒科夜間急診同步服務

中央社 / 新竹縣25日電

竹縣府推出居家照護政策今天上路，除提供防疫關懷包外，也協調診所協會等，提供通訊診療服務，另外，縣內3家醫院即日起開始兒科夜間急診，降低家有幼兒家長的憂慮。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹縣居家照護政策今天啟用，符合條件者將在居家自主照護，縣府提供防疫關懷包、「居家照護／隔離關懷手冊」外，縣長楊文科協調縣內醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會及診所協會，提供通訊診療服務。另，新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中國醫藥大學新竹分院、東元綜合醫院，從即日起也開始兒科夜間急診。

縣府指出，竹縣已有49人開始居家照護，而已經在宅的居家照護民眾，可透過「居家照護／隔離關懷手冊」內頁掃描QR code，查詢提供通訊診療的醫療院所，民眾可依鄉鎮或依診療科別選擇適合的醫療院所，並致電聯繫，約定通訊診療時間，在診療結束後，可由親友代為領藥，或是由社區藥師送藥到府。

縣府表示，竹縣共有8家醫院、84家西醫診所、41家中醫診所，以及2家牙醫診所，加入通訊診療服務的行列，讓輕症的居家照護者可於家中獲得醫療照護。醫療名單也可至新竹縣衛生局官方網站查詢。

為了維護兒童的就醫權益，新竹縣政府衛生局整合新竹台大分院生醫醫院竹北院區、中國醫藥大學新竹分院、東元綜合醫院共3家醫院，每天安排1家醫院輪值夜間急診室兒科診療服務。

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