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北市確診通報系統上路 疫調資料由個案填寫

中央社 / 台北25日電

疫情升溫，台北市副市長黃珊珊宣布，為避免公衛系統崩潰，由醫院端通報PCR陽性個案的系統今天上線，確診者收到簡訊後再自行上網填寫疫調資料、隔離地點、接觸者等。

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告並備質詢，新黨籍議員潘懷宗表示，接獲民眾陳情，收到醫院通知PCR陽性後，過了1天才接到衛生單位電話關心，但這過程中他的病情急速惡化，已經呼吸困難。

黃珊珊回應，市府已經了解這個問題，因此研擬新的系統，醫院驗出PCR陽性後，除了簡訊通知個案外，還會與衛生局系統串聯，衛生單位就會知道個案的身分，避免上傳法定傳染病系統的時間差，這個作法今天就會上路。

黃珊珊隨後在臉書發文指出，台北市每天新增上千例確診個案，居家隔離的密切接觸者更高達4千人，接下來確診數繼續暴增已是必然，在共存的前提下，疫調與匡列意義已經不大，確診者自主回報、自主管理才能保存地方政府的公衛與醫療量能。

黃珊珊說，台北市已經做好醫院端通報PCR陽性個案的簡訊通報系統，由醫院發簡訊給COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，提供衛教資訊與居家照護的服務內容，再由確診者上網填寫疫調資料、居家隔離地點、密切接觸者等，今天就會上路。

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