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中央研議居隔「3+4」 新北再籲轉型快篩+自主管理

中央社 / 新北25日電

新北市長侯友宜今天說，面對確診病例直線上升，應把方向轉回居家照護，減輕公衛體系在居家隔離端負荷，中央研議居隔「3+4」效果有限，盼讓新北率先試行快篩加自主管理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心研議居家隔離縮短為「3+4」，3天居家隔離，第4天快篩陰性就可出門，今天上午將與縣市政府討論，下午召開專家會議。

新北市長侯友宜上午到坪林區出席「坪林分隊及市民活動中心新建工程」落成典禮，他致詞指出，坪林分隊除守護坪林地區，同時和雪山分隊共同承擔守護雪山隧道任務，加上結合市民活動中心，讓居民在無形融入防災、減災觀念，凝聚社區向心力。

侯友宜會後接受媒體聯訪針對中央研議居家隔離天數採「3+4」新制表示，新北市居家照護人數目前達到6153人，這一波最重要的是守住醫療量能。

侯友宜說，面對確診病例上升，「3+4」實際上只是減少居隔天數，相關行政作業流程並沒有改變減少，應該把方向放在居家照護，減輕公衛體系在居家隔離這一端的負擔。

侯友宜表示，再次向中央建議，讓新北市率先試運行居隔轉型，居家快篩加上自主健康管理，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，同時讓社會動能不受到影響。

新冠肺炎

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