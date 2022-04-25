快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

議員建議頒布「群聚限令」 高市府：控制確診數緩升

中央社 / 高雄25日電

高市COVID-19確診數增加，民進黨高市議員郭建盟建議頒布人潮群聚限令，以防衝擊醫療量能。衛生局表示，目前醫療量能充足，台灣一日生活圈，除政府管制力道，民眾也要加強自主健康管理。

郭建盟上午在議會質詢表示，根據高雄現有病床數等資料計算，高雄單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數達臨界值約為1650人，如果持續升高，恐危及醫院救治一般疾病所需醫療量能。

郭建盟表示，依南韓數據推算，台灣將在2個月內有655.27萬人確診，以4月22日台灣疫情指揮中心公布中重症比例0.38%計算，2萬4900人有住院需求。相對香港，南韓將死亡率壓低，但不知背後付出多少一般疾病死亡率的代價。

郭建盟說，為防醫療量能崩潰，他建議當疫情噴發速度危及醫療量能且威脅市民生命時，市府可適時發布不同強度的人潮群聚限令。此外，也可每天公布收治非高雄的確診及居隔人數，並訂定上限，市民也要自發避免不必要群聚活動。

副市長史哲答詢表示，市府已積極調控疫情、民生經濟及醫療量能的均衡，這是減少傷害的最好方法，並根據最新疫情狀況掌握調整。

高市府衛生局副局長蘇娟娟在議會接受媒體聯訪表示，如果什麼都不做，放任確診數急遽上升，就會衝擊醫療量能，所以要盡力數量緩升，並整備醫療量能，增加人力及醫療分級等。截至昨天，高市居家照護者約337人。

對於人潮群聚限令及公布收治非高市確診、居隔數，蘇娟娟說，台灣一日生活圈，除政府管制力道，民眾也要加強自主健康管理。另區域聯防很重要，醫療也不會對民眾有所區分，市府會守住醫療量能，也感謝確診者配合疫調。

新冠肺炎

延伸閱讀

一周接獲3件病床請託 議員憂心疫情拖垮高雄醫療量能

疫情嚴峻 陳其邁向議會告假與陳時中視訊會議

高市議會總質詢首日 陳其邁缺席與陳時中開防疫會議

高市首例公務員確診與外縣市有關 匡列33人採檢結果出爐

相關新聞

居隔新制3+4 黃珊珊：不可行 三天連居隔書都還沒開

行政院長蘇貞昌昨日拍板定案，居家隔離天數縮短為「3+4」，台北市副市長黃珊珊今天上午在議會時表示，北市府今天上午給中央具...

單日確診最高4.5萬？毒理專家估「會破7萬」：繼續大型群聚後果可怕

流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日推估單日最高染疫人數，但毒理學家招名威卻認為未來單日最高會破7萬人確診，呼籲民眾若持續大型群聚恐讓確診上升趨勢再延長。 招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症

整理包／快篩實名制五月上路 價格、廠牌、購買場所一次看

國內新冠肺炎本土病例已破五千人大關，民間處處在問何處可以買到快篩試劑。健保署指出，快篩實名制概念與口罩實名制相同，目前還在確認國人每隔幾天可以購買一次、身分證字號單雙號如何分流等環節，確定的是國人不能選擇快篩廠牌。最快將於五月初上路。

不用把自己關到發瘋 醫曝日常生活、上班族防疫準則

本土疫情大爆發，24日本土確診案例衝破5千例，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但減少頻繁去複雜場所更好，去日常需要去的健身房、菜市場等，則要堅持戴好口罩。

台灣走向與病毒共存？醫生曝：必須達成兩個條件

4月19日，台北市長柯文哲預言逾百萬人確診一定會發生，預期疫情將持續四個月，這樣的言論是否危言聳聽？我用這篇短文，佐以亞洲四小龍的近期數據，期望給讀者更多判斷資訊，台灣這波疫情會到幾月？大型活動該不該延期？

居隔擬改「3+4」 專家：三天太衝了

本土疫情直線上升，昨突破五千大關，行政院昨天召開防疫會議，行政院長蘇貞昌同意「三加四」隔離新制，為前三天居家隔離，後四天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。