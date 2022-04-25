快訊

快篩、疫苗、居隔自相矛盾 陳時中騎虎難下的防疫亂象

找不出病因？ 疑難雜症門診 揪出最常見3大疾病

單日確診最高4.5萬？毒理專家估「會破7萬」：繼續大型群聚後果可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠疫情急遽飆升，本土確診數已突破5千例。示意圖／記者劉學聖攝影
新冠疫情急遽飆升，本土確診數已突破5千例。示意圖／記者劉學聖攝影

流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日推估單日最高染疫人數，但毒理學家招名威卻認為未來單日最高會破7萬人確診，呼籲民眾若持續大型群聚恐讓確診上升趨勢再延長。

招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症或輕症，相當於1萬人確診就有40人需要醫療照護，但問題是「單日5千例其實還只是初期」，他分析4月起台灣本土確診紀錄：4月1日104例、4月7日380例、4月14日874例、4月21日2969例、4月24日5092例。

招名威指出，上週確診數大幅度增加「並沒有達到指數上升的高峰」，因為數字沒有趨緩，單日破萬最快可能本週就會出現，估計還要再持續上升2至4週才會達到平穩期。

招名威以南韓、香港及新加坡為例，高峰時確診7日平均數為全人口0.322%，則台灣應為2300萬乘以0.00322等於7.4萬，預估未來最大確診數，單日最高時會破7萬人。

招名威強調「共存不是忽視疫情擴散」，如果大多數民眾還是持續在辦大型活動群聚、在戶外一直拔掉口罩、學校持續實體課程、公司不分流上班，可能導致確診數上升趨勢還會再延長，而無法消停。

招名威說，雖然中重症比率低，但不是零，全台灣有近350萬人沒有疫苗保護，包括幼童、老人、慢性病患者，這可能是家人、鄰居或朋友，都是疫情的弱勢族群，請不要因為你的大意，導致周圍有人中重症或死亡，「疫情還在持續中，還要持續很多，大家都要小心」，別掉以輕心」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 陳時中 招名威

延伸閱讀

衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

周玉蔻染疫6天後...自揭「根本沒有確診」 稱有證據：PCR檢體被汙染

戳鼻子快篩怎麼做才不痛？ 醫師親自示範「超容易上手」

整理包／快篩實名制五月上路 價格、廠牌、購買場所一次看

相關新聞

單日確診最高4.5萬？毒理專家估「會破7萬」：繼續大型群聚後果可怕

流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日推估單日最高染疫人數，但毒理學家招名威卻認為未來單日最高會破7萬人確診，呼籲民眾若持續大型群聚恐讓確診上升趨勢再延長。 招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症

整理包／快篩實名制五月上路 價格、廠牌、購買場所一次看

國內新冠肺炎本土病例已破五千人大關，民間處處在問何處可以買到快篩試劑。健保署指出，快篩實名制概念與口罩實名制相同，目前還在確認國人每隔幾天可以購買一次、身分證字號單雙號如何分流等環節，確定的是國人不能選擇快篩廠牌。最快將於五月初上路。

不用把自己關到發瘋 醫曝日常生活、上班族防疫準則

本土疫情大爆發，24日本土確診案例衝破5千例，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但減少頻繁去複雜場所更好，去日常需要去的健身房、菜市場等，則要堅持戴好口罩。

中央預計縮短居隔「3+4」 盧秀燕籲提科學佐證以安民心

本土確診突破5千例大關，中央有意縮短居隔期為「3+4」。台中市長盧秀燕今參與中央流行疫情指揮中心召開的防疫視訊會議表示，...

「同住家人」定義一國兩制 這家孩子1個可上學1個不行

疫情嚴峻，確診人數飆升，中央疫情指揮中心日前宣布簡化疫調到「最小匡列」，由公司、學校自行判斷匡列範圍，理由是確診者本人最...

居隔改3+4？蔣萬安：公衛人力應從疫調轉輕重症分流

針對行政院擬提出「3＋4隔離新制」，國民黨立委蔣萬安上午受訪表示，「以篩代隔」應該是接下來的隔離方向，希望能夠以居家快篩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。