單日確診最高4.5萬？毒理專家估「會破7萬」：繼續大型群聚後果可怕

流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日推估單日最高染疫人數，但毒理學家招名威卻認為未來單日最高會破7萬人確診，呼籲民眾若持續大型群聚恐讓確診上升趨勢再延長。

招名威在臉書說，確診者有99.6%是無症或輕症，相當於1萬人確診就有40人需要醫療照護，但問題是「單日5千例其實還只是初期」，他分析4月起台灣本土確診紀錄：4月1日104例、4月7日380例、4月14日874例、4月21日2969例、4月24日5092例。

招名威指出，上週確診數大幅度增加「並沒有達到指數上升的高峰」，因為數字沒有趨緩，單日破萬最快可能本週就會出現，估計還要再持續上升2至4週才會達到平穩期。

招名威以南韓、香港及新加坡為例，高峰時確診7日平均數為全人口0.322%，則台灣應為2300萬乘以0.00322等於7.4萬，預估未來最大確診數，單日最高時會破7萬人。

招名威強調「共存不是忽視疫情擴散」，如果大多數民眾還是持續在辦大型活動群聚、在戶外一直拔掉口罩、學校持續實體課程、公司不分流上班，可能導致確診數上升趨勢還會再延長，而無法消停。

招名威說，雖然中重症比率低，但不是零，全台灣有近350萬人沒有疫苗保護，包括幼童、老人、慢性病患者，這可能是家人、鄰居或朋友，都是疫情的弱勢族群，請不要因為你的大意，導致周圍有人中重症或死亡，「疫情還在持續中，還要持續很多，大家都要小心」，別掉以輕心」。

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