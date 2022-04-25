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衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

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衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為亞東醫院急診篩檢站。報系資料照／記者侯永全攝影
圖為亞東醫院急診篩檢站。報系資料照／記者侯永全攝影

新冠疫情大爆發，近日本土確診案例數連連打破紀錄，民眾自覺身體狀況異常便會就醫篩檢，導致篩檢需求量大增。台灣急診醫學會發出公告，指出不少民眾至各急診要求篩檢，此舉除了會排擠急重症病人救治，民眾更會暴露於群聚感染風險。

台灣急診醫學會公佈4項指引，呼籲民眾先行檢視自身染病風險及症狀嚴重度，以採取最佳的篩檢方式與就醫策略。

一、無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

二、無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測。若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

三、有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

四、出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。

台灣急診醫學會呼籲民眾維持正常防疫生活之外，也提醒民眾就醫時遵守各醫院急診防疫規範，鼓勵民眾完整接種或追加接種新冠疫苗。

此外，台灣急診醫學會建議中央政府暢通家用快篩試劑通路，結合社區醫療資源廣設社區PCR篩檢站等措施，維持檢疫資源與緊急醫療量能，漸進朝後疫情時期的正常生活邁進。

台灣急診醫學會公佈4類人篩檢指引。圖擷自台灣急診醫學會粉專
台灣急診醫學會公佈4類人篩檢指引。圖擷自台灣急診醫學會粉專

新冠肺炎

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