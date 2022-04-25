衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

蔡英文總統在今年四月九日展開居家隔離，兩天後她首度展示她快篩陰性的結果，並分享她使用快篩的經驗，她說：「透過快篩來確認自己的健康，降低感染風險，都是我們保護自己與家人的表現。」兩周過去，蔡總統已完成居家隔離，但國內的染疫人數正每日創高，國人想要做到蔡總統宣稱的「正常生活」，當下最需要的工具就是快篩試劑，但卻是一劑難求。...

2022-04-25 05:50