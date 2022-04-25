整理包／快篩實名制五月上路 價格、廠牌、購買場所一次看
國內新冠肺炎本土病例已破五千人大關，民間處處在問何處可以買到快篩試劑。健保署指出，快篩實名制概念與口罩實名制相同，目前還在確認國人每隔幾天可以購買一次、身分證字號單雙號如何分流等環節，確定的是國人不能選擇快篩廠牌。最快將於五月初上路。
▎快篩實名制上路時間
最快為五月初開始實施。
▎快篩試劑數量
快篩實名制第一波提供5千萬劑試劑，每一份為一盒5劑，因此可以提供1000萬份。
▎快篩試劑廠牌
先以進口試劑為主，4月30日780萬劑亞培試劑到貨、5月2日則有2100萬劑羅氏試劑抵台，五月上旬之前還會有國外試劑陸續到貨，在上路前可湊到5千萬劑。
不過快篩實名制上路後，民眾購買時無法選擇快篩廠牌。
▎民眾購買方式
快篩實名制需使用健保卡。
每隔幾天可以購買一次、身分證字號單雙號分流、成人及小孩購買額度，這些細節待討論。
▎購買限制及價格
每人一次可買5劑，一劑約100元左右。
▎哪些場所販售實名制快篩
可在藥局購得，藥局採自願性質，目前已有四千兩百家藥局願意提供這項服務。藥局名單待公布。
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