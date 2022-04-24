新北增確診1731人 這4區隔離檢疫及照護人數最多

新北市長侯友宜今天公布今天新增確診個案達1731人，若依統計數據，從4月11日迄今居檢、居隔及居家照護人數最多4個行政區依序是板橋、新莊、中和及三重。

侯友宜今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，新北市今天新增確診個案1731例，累計居家照護達5070人，居家隔離列管總數達3萬303人，預估還會持續往上增加。

侯友宜表示，根據統計，新北市執行的居家隔離跟居家照護分析，從4月11日起到23日，居隔及居家照護人數共達3萬5373人，居隔人數還不斷往上走，包含居家照護跟隔離近10天來就增加2萬4332人，目前由29區公所、衛生所跟市府關懷中心給予照顧。

他表示，從居家照護來看，從一開始試辦的150人到今天達5000多人，7成確診個案都選擇居家照護，人數仍會持續增加。

他表示，從4月11日迄今居檢、居隔及居家照護人數最多4個行政區，依序是板橋4818人、新莊2951人、中和2405人及三重2359人，其中，板橋居檢、居隔及居家照護都是全國最高人數及服務量，各區公所及衛生所每天都接到上萬通電話詢問，詢問內容多具重覆性，因此，市府已整理出Q&A，以供民眾查詢及釋疑。同時，他也希望同仁全力以赴，把相關服務及照顧能做到最好。

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