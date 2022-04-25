不用把自己關到發瘋 醫曝日常生活、上班族防疫準則
本土疫情大爆發，24日本土確診案例衝破5千例，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但減少頻繁去複雜場所更好，去日常需要去的健身房、菜市場等，則要堅持戴好口罩。
姜冠宇在臉書表示，疫情轉折點可能要到了，目前台灣開啟大量居家隔離，又發生幼童確診死亡案例，但無論病毒如何變異，應對原則都不會改變，因此不必恐慌。
關於職場上的防疫，姜冠宇建議，第一線工作者勤洗手與堅持戴口罩很重要，有需求再買N95口罩，否則若因吸不到空氣頻繁觸碰口罩，不如戴簡單的口罩。職場會議盡量改線上，減少人員跨部門調派增加職場傳染複雜性，人員也需減少共餐機會，茶水間更需要適度管理，並要有AB team輪流支援備案。
關於生活上的防疫，他建議，不用為了疫情而把自己關著發瘋，但要減少頻繁去複雜場所會更好，如夜店、陪侍場所等，日常需要到健身房、菜市場時，則要落實戴口罩等防疫措施。
姜冠宇指出，確保完成三劑疫苗接種，雖然打完疫苗後還是會被感染，但可以避免重症，也可以減少病毒複製、縮短你的病程，所以在整體族群可以降低傳播幅度。且未來隔離天數只會縮短、不會增長，因此不需要囤積生活用品，而是應善加利用外送平台等。
針對有無法打疫苗的小孩的家庭，建議兒童若高燒超過38度一天以上、抽蓄等過度嚴重狀況，要積極聯繫衛生單位，務必聽兒科醫師的指示，他也猜測未來會有兒科工作人員駐診在居家隔離的聯繫。
關於篩檢問題，他指出，台灣疫情不像香港是高死亡率發展，不過因為染疫人數過多，PCR檢測量能不足以應付，因此未來會變成自己快篩連篩兩次，就直接算確診，兩次也幾乎無偽陽性的可能，定序也已經不是這麼重要。
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