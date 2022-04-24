北市居家照護上路4天逾1.7萬人遭列管 今單日確診破千
台北市20日因應確診數量大增啟動全市輕症居家照護計畫，才過4天單日確診人數就破千，針對12個關懷中心列管人數，北市衛生局表示，列管人數超過1.7萬人；針對以篩代隔的規畫，衛生局表示，若啟動人力備援計畫仍影響機關運作，就會提前召回被匡列隔離的必要人員。
衛生局指出，統計至4月23日下午5時止，北市12個區級關懷中心總計列管1340名居家照護確診者、15867名居家隔離關懷者，各區級關懷中心聯繫電話除提供台北市民服務，若新北市民致電也會提供相關資訊。
台北市長柯文哲今上午受訪時表示，為確診系統正常運作，北市醫護防疫人員以篩代隔措施最快今天上路，針對以篩代隔相關規畫，衛生局表示，主要是針對第一、二類醫療及防疫量能人員。
衛生局表示，發生醫護防疫人員確診就會即刻啟動以篩代隔措施，若啟動人力備援計畫仍會影響機構運作，就可以有條件召回被匡列隔離的必要人員。
必要人員包含衛生局、環保局、警消、關懷中心等人員，但召回的必要條件包含打滿三劑疫苗且有良好防護措施，若經衛生單位評估仍為高風險接觸者，還是要依照規定居家隔離及後續自主健康管理。
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