5千萬劑快篩實名制5月上路 預估1千萬人可購買
COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制擬5月初上路，將至少提供5000萬劑，以市面上每份5劑包裝計算，預估有1000萬人可購買。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國衛院估高峰期單日確診恐達4.5萬人，陳時中多次提醒，台灣單日破萬例不是不可能，民眾應提高警覺，以自主應變助圍堵疫情快速擴散，其中有疑似症狀快篩就是方法之一。
有關網傳「下週一開始實名制買快篩試劑，一劑100藥局清單」，陳時中在疫情記者會嚴正澄清，這個訊息為不正確資訊，實施時間應由指揮中心公布，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。快篩實名制相關資訊均會由指揮中心統一對外公布，勿信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。
另外，前衛生署長楊志良稱22日已捐千萬劑快篩試劑，並出示食藥署收件核章的文件。對此，陳時中表示，廠牌還沒有被驗證過，「他做過署長應該很清楚」，雖然食藥署已收件，但仍有捐贈者和經濟部審查的程序要進行。
近日國內業者會陸續鋪貨快篩試劑至全國通路，共123.5萬劑盼稍微紓解市面需求。針對這次供貨通路名單沒有藥局，陳時中表示，已與藥師公會溝通，若有需求，可協助提供廠商聯絡，是否訂購取決自由市場，預計5月初快篩實名制上路，至少提供5000萬劑快篩，預估有1000萬人可購買。
▪【疫情專題】4月24日新增本土5,092例、境外移入80例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言