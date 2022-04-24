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疫情竄飆 陳時中：估最高點為單日確診4.5萬人、今有1.5萬藥物到貨

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疫情竄飆 陳時中：避免成尖山狀、今有1.5萬藥物到貨

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，疫情一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人，但希望是「丘陵」，而非「尖山狀」。圖／指揮中心提供
陳時中表示，疫情一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人，但希望是「丘陵」，而非「尖山狀」。圖／指揮中心提供

國內今天新增本土個案5092例，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情一定會上升，推估最高點為單日4.5萬人，但希望是「丘陵」，而非「尖山狀」。另外，今天還會有1.5萬份藥物進口，第一批輝瑞35萬和默沙東2萬劑會全部到位。

隨疫情升溫，周六接種疫苗人數也增多，陳時中表示，昨天有9.3萬人次接種，目前新冠肺炎疫苗第一劑覆蓋率為84.50％、第二劑為79.77％、追加劑為57.75％。

而對於有縣市首長稱現在通報速度慢，每天都是幾天前的數字，難估實際確診情況；台北市長柯文哲也說，單日5萬會維持100天，高峰還沒到。

陳時中表示，未來確診病例會越來越多，疫情一定是會往上升，今天新增5千多人就比昨天增加23.4%，成長速度很快，因此疫苗、藥物、快篩以及輕重症分流一定要做好，高風險及早投藥。

陳時中表示，台北市長可能是引用之前開會時國衛院的推估模型，目前推估最高點為4.5萬人，但不會一直維持在高點，而指揮中心料敵從寬，以10萬為推估，因此確診總人數可能達到有350萬至500萬人。以此推估若兩成患者使用藥物，推估需要70萬份，因此已向輝瑞購買包含35萬份以及開口合約35萬份。

新冠肺炎

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