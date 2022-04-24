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政院：沈榮津介入協調 亞培、泰博快篩試劑降價

中央社 / 台北24日電
行政院副院長沈榮津。記者張加／攝影
行政院副院長沈榮津。記者張加／攝影

面對國內快篩試劑需求大增、價格高問題，行政院官員今天說，昨天行政院長蘇貞昌請副院長沈榮津介入協調兩家業者，除了請國產的泰博降價，也請亞培調配進口量來供應市場，以每劑200元販售。

此外，蘇貞昌日前也請沈榮津督導快篩劑實名制，讓政策盡快實施；指揮中心宣布，4月底將有亞培快篩試劑759萬劑，5月2日預計有羅氏快篩試劑約2100萬劑抵台；初步規劃，民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格應可壓在每劑100元左右。

本土疫情升溫，快篩試劑需求大幅增加之外，價格也高漲，行政院官員向中央社記者表示，昨天蘇貞昌請沈榮津介入協調業者降價供應市場。

泰博今天宣布，福爾威創抗原快篩終端售價25日起5入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元。至於第二階段跟第三階段的調降幅度維持不變，5月5日起5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25日起5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

政院官員說，除了請國產的泰博降價，亞培也會調配進口量來供應市場，以每劑新台幣200元販售。

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