北車、捷運松山站隨到隨打湧人潮 柯文哲籲預約
疫情升溫帶動疫苗施打意願，台北車站及捷運松山站開設接種站提供隨到隨打，今天一早便湧入排隊人潮，台北市長柯文哲說，疫苗系統每週開設提供預約，鼓勵大家使用。
本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市衛生局昨天臨時宣布，在捷運松山站加開接種站提供隨到隨打，今天上午有300劑高端疫苗量能、下午有300劑莫德納疫苗量能，台北車站下午也有800劑高端及莫德納疫苗量能。
台北車站上午已陸續有民眾抵達等待掛號施打，捷運松山站則出現排隊人龍。有民眾表示，因為職場要求要打第3劑，所以今天就來排隊打高端；也有民眾說，台北市的預約系統只能預約平日施打，但公司不給假，只好假日來排隊。
台北市長柯文哲今天上午視察中山區關懷中心後接受媒體聯訪表示，每週二、三都會開放疫苗預約系統給大家預約，各大醫院也有自己的預約系統，所以還是鼓勵大家先預約，時間到再去打，隨到隨打比較不方便。
台北市疫苗預約系統每週二上午9時到週三下午5時開放預約，市府統計，上週共釋出7萬9431劑量能，有5萬9904人完成預約、預約率75.4%，創近兩個月來的新高，下一期預約將在26日開放。
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