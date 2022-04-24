7.9萬人居家隔離 醫感謝兩種人讓疫情沒有「指數型爆發」

本土昨(23)新增4126例，境外移入新增58例，其中雙北突破2500例。此波疫情快速升溫，全台已有7.9萬人執行居家隔離。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，目前尚未看到確診人數巨大爆發，要特別感謝兩類人。

謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」寫道，23日本土新增確診病例4126人，目前還沒有呈現指數型爆發的現象，這一點要「感謝願意減少不必社交活動和遵守防疫規定居家隔離的人，謝謝大家努力壓低新增確診人數的曲線」。他表示離真正與病毒共存的目標還有距離，鼓勵大家一起堅持下去。

網友紛紛回應，「能在家就在家！」、「希望挺過這波疫情海嘯後，我們能真的回歸正常生活」、「耍廢救自己啦」、「乖乖幾年換來未來的好日子」、「戰勝疫情，我們暫時都不外食，跟群聚出遊了」、「我們只敢去沒什麼人的河堤曬曬太陽運動增加自己的抵抗力」。

指揮中心昨與疫情高風險六縣市召開臨時防疫會議後，研議縮短居隔天數，並簡化疫調。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示各縣市人力不足，已無法應付龐大居隔者，現在所有的精力應用於照顧長者、五歲以下幼童及經濟弱勢族群，不要讓他們感染。台大公衛教授陳秀熙表示，簡化疫調、縮短居隔天數，方向是對的，速度要再加快。

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