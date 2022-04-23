百萬劑莫德納疫苗近日抵台 輝瑞BNT採購即將簽約
國內COVID-19本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天接種超過16萬劑疫苗，下週還有100多萬劑莫德納疫苗抵台，輝瑞BNT疫苗採購合約也即將簽訂。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疫苗打氣也增加，根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內接種16萬417劑，累計接種5175萬7881劑，第1劑疫苗涵蓋率84.44%、第2劑79.71%、第3劑57.42%、基礎加強劑接種率0.86%。
陳時中表示，預計今晚將有20萬劑莫德納疫苗運抵台灣，下週還有100多萬劑會到，在疫苗供應上不用擔心；至於輝瑞BNT疫苗採購合約已經進入最後階段，只差1、2個小問題，會儘速解決、儘速簽約。
在快篩試劑方面，陳時中說，昨天已鋪貨70多萬劑，若真的供應不及可向指揮中心反應，都會協助調度。
台灣民眾黨士林北投區擬參選人黃瀞瑩在臉書表示自己確診，染疫後喝不到豆漿的味道。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據統計，1月以來，僅4人有嗅味覺異常，兒童病例則暫未接獲類似情形。
另外，台北市長柯文哲曾質疑中央防疫戰略不清楚。陳時中說，柯文哲從宏觀角度認為國家必須有防疫戰略，戰術面才能全面配合，指揮中心也同意會把推估的情況都向外界報告。
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