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和確診者脫罩吃飯未被匡列疫調不實？ 衛生局回應了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局製作「密切接觸者該怎麼辦？」圖卡，提供指引。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局製作「密切接觸者該怎麼辦？」圖卡，提供指引。圖／台南市衛生局提供

有民眾在PTT貼文，指妹妹任職的台南公司兩天爆有3位確診者，妹妹曾經脫口罩與確診者在辦公場所用餐過，妹妹雖自己快篩2次皆陰性，但仍想做PCR較安心。貼文民眾幫妹妹聯繫台南市衛生局，結果打了3小時才能接通，但衛生局和衛生所互踢皮球，質疑若妹妹確診害別人染疫，這要算誰的？

台南市衛生局疾管科表示， 台南市疫調時的接觸者匡列標準，一向都是依照指揮中心的標準，也就是匡列有症狀者前2天有密切接觸的人如同住共同用餐或曾面對面15分鐘以上的接觸。

接觸了確診者但沒有收到居家隔離通知書，可能有3種原因，一、不是密切接觸者，或可能僅有短暫接觸。另外可能是接觸者才確診才1至2天，常在進行疫調和資料的傳送，衛生單位還未收到予以聯繫的指示；第三是接觸者學校或職場評估接觸，發病前2日沒有密切接觸，所以沒有將資訊提供給疫調人員。

貼文者指出，現在台南要做PCR必須要有匡列證明才可以免費，不然自費就是3500起跳。但疫調專線打了3個小時以上，沒有接通過，最後在晚上7、8點才接通。

好不容易接通後，衛生局人員這兩天先自主隔離一下，等疫調電話，若過了今天還是沒打電話過來，就請他撥打06-635-7716轉分機361，主動詢問匡列事宜。

隔了一天，貼文者妹妹仍未接獲被匡列通知，貼文者再打電話去衛生局，向分機361人員說明情況，並詢問可否發匡列通知或發證明讓我們可以去篩檢？衛生局人員告知「沒有匡列，那就是沒有啊」，但貼文者質疑「妹妹有跟確診者脫口罩吃飯耶，萬一她有染疫傳染給別人，這要算誰的？」

衛生局人員又要他去問所在地區衛生所？他再打給當地衛生所，衛生所人員回覆「上班在A區，戶籍在B區，算是跨區，要看衛生局有沒有疫調到系統內，這邊沒收到通知啊，要去問衛生局」，不滿衛生單位互踼皮球。

衛生局對此說明，民眾可以將確診者資料提供給疫調人員，進一步了解和匡列，若為密切接觸者，衛生單位會提供家用快篩試劑或安排PCR檢測並匡列為居家隔離者以阻斷社區傳播。

台南市衛生局製作「密切接觸者的接觸者該怎麼辦？」圖卡，提供指引。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局製作「密切接觸者的接觸者該怎麼辦？」圖卡，提供指引。圖／台南市衛生局提供

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