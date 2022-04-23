江啟臣批防疫「超前變落後」 欠缺一致性指引

立委江啟臣今天到高雄輔選國民黨發言人白喬茵。針對近日疫情加劇、國人關心的「以篩代隔」議題，江啟臣認為，中央流行疫情指揮中心與政府的防疫政策與指引沒有跟上疫情發展，思維也未跟上國際，原本應該超前部署卻變成落後，到底要以施打三劑疫苗，還是快篩結果當正常生活的證明，真的欠缺明確及一致性的標準指引。

江啟臣說，指揮中心遲遲不宣布明確、新的政策為何，只宣布大綱叫大家恢復正常生活，不過目前每天居隔的人數眾多，若達幾十萬甚或上百萬之多，正常生活何在？

他接著說，人民平常生活的交通、經濟，以及政府運作等等均受嚴重影響，指揮中心與中央政府的防疫政策與指引跟不上整個疫情發展狀況，思維也沒有跟上國際，導致本來應該超前部署變成落後，現在期待趕快跟上，無論是以篩代隔或其他政策指引應該趕快出來，目前最嚴重的問題是以篩代隔又擔心快篩劑不夠，凸顯當初沒做好準備，無法恢復正常生活。

江以今早進入健身房必須出示已施打三劑疫苗證明為例，進一步說，國人到底要以三劑作為證明或以快篩結果當能否正常工作與生活的證明，現在政府沒有明確及一致標準指引，這是人民非常擔憂與無所適從之處。

江啟臣也說，華視出包不要轉移焦點、推卸責任，最重要是要面對這些問題，這次是非常離譜的錯誤，身為公廣集團的新聞單位與頻道接連出包不可原諒，這時若要推卸責任，讓人難以接受

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