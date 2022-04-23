快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

病毒共存至少「30至60名兒童死亡」 醫強調這點破死亡率魔咒

聯合新聞網 / 綜合報導
中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。本報資料照片
中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。本報資料照片

疫情逐漸升溫，台灣已多日本土確診破千例，其中19歲以下感染的比例約20.5%。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近期就在臉書分享相關疫情觀測，他以美國統計數據評估，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡，不過台灣疫情只要沒有大幅度失控，兒童能得到醫療全力照護，仍有機會破除死亡率魔咒。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。圖擷自Dr. E 小兒急診室日誌
中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。圖擷自Dr. E 小兒急診室日誌

謝宗學指出，目前依據中央行疫情指揮中心最新數據，19 歲以下人數佔約20.5%，3796人中有2 個中重度以上病例，其中1位死亡，根據美國統計，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，雖然台灣兒童染疫人口尚未破萬，統計意義仍不足夠，不過仍可以以此做估算。

台灣未滿12歲的兒童約200多萬人，若以200萬來算，當感染率上升至30%，60萬人染疫就有60人可能因病過世，若感染率上升至15%，30萬人染疫就有可能死亡，因此在與病毒共存的路上，未滿12歲的兒童至少可能30至60人永遠離開父母。

謝宗學說，估算死亡人數不是為了製造恐慌，而是想表達病毒共存的道路不是這麼好走，他說，歐美等國家現在完全開放，皆是經歷2年與病毒戰鬥換來的，曾經也經歷醫療崩潰、失去許多寶貴生命，才可回到疫情前的生活模式。

不過，台灣仍有機會打破兒童萬分之ㄧ死亡率的魔咒。謝宗學指出，台灣疫情若沒有大幅度失控，讓中重症以上的兒童可以得到兒科醫師全力的照護，不會因過多病人分身乏術，染疫兒童就可獲得最適當的照護，才可能打破萬分之一的死亡率魔咒。

不過相反，若兒童確診病例上升趨勢持續劇烈，沒有拉平曲線，兒童重症照護量能就可能快速面臨緊繃，再加上醫護人員因染疫脫離治療前線，情況可能雪上加霜。

謝宗學建議，雖然政府沒有強力限制社交、人流活動，但家長還是盡量減少孩子不必要的社交活動，減少染疫機會，讓兒童急重症的醫療量能可以負荷中重症染疫兒童，若孩子真的染疫但屬輕症，家長居家照護時可以仔細觀察有無警戒訊號，若無就不必帶孩子前往大醫院。

「『與病毒共存』是這場與新冠病毒戰役的最後一哩路」謝宗學說，這將面對前所未見的衝擊、一陣混亂的局勢，因此大家要努力做好個人衛生防護，減少不必要的社交活動，讓疫情溫和擴大，雖然台灣花得時間比較久，但漸進式共存的過程絕對可以減少人命傷亡。

新冠肺炎 死亡率 Omicron

延伸閱讀

新竹怎辦到確診人數少？ 網揪關鍵：不是輪班就是在輪班路上

疫情選擇共存還是清零？ 網路論壇一面倒「只有一個選項」

上海封城至今 確診數40萬僅36人病故...染疫死亡率太低遭質疑

染疫居家照護想用「清冠一號」 2管道看診領藥

相關新聞

獨／清冠一號缺貨買不到！廠商一周內趕工生產補足缺口

國內確診人數大增，衛生福利部四月十八日起提供公費「台灣清冠一號」居家照護確診者使用，非確診者也能自費申請，但有中醫師透露...

病毒共存至少「30至60名兒童死亡」 醫強調這點破死亡率魔咒

疫情逐漸升溫，台灣已多日本土確診破千例，其中19歲以下感染的比例約20.5%。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近期就在臉書分享相關疫情觀測，他以美國統計數據評估，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡，不過台灣疫情只要沒有大幅度失控，兒童能得到醫療全力照護，仍有機會破除死亡率魔咒。

影／台灣與病毒共存？ 蘇貞昌：逐步縮短隔離時間

國內疫情大爆發，醫護人力吃緊，傳出將以篩檢代替隔離」，讓台灣進入與病毒共存階段。行政院長蘇貞昌說，國際疫情依舊嚴峻，但台...

足跡重疊沒收到簡訊怎麼辦？中市府：就近到快篩站篩檢

台中市衛生局配合衛福部疫調簡化政策，昨起不再公布足跡。有先前足跡重疊的市民詢問「怎麼沒有收到篩檢簡訊？」台中市衛生局長曾...

搶打第三劑！竹縣婦幼館接種站排隊人龍綿延數百公尺

國內新冠肺炎本土案例連日創新高，加上部分縣市傳疫苗庫存不足，激發民眾施打疫苗追加劑的意願，新竹縣政府今日上午協調大安醫院...

陳時中說「跟八大一樣都要打3劑」 掀南北空姐、議員選將大戰

指揮中心指揮官陳時中日前以「我們都是跟八大一樣都要打3劑」，為健身房「3劑令」緩頰，民眾黨新北市議員參選人王如意說，陳時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。