病毒共存至少「30至60名兒童死亡」 醫強調這點破死亡率魔咒

疫情逐漸升溫，台灣已多日本土確診破千例，其中19歲以下感染的比例約20.5%。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近期就在臉書分享相關疫情觀測，他以美國統計數據評估，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡，不過台灣疫情只要沒有大幅度失控，兒童能得到醫療全力照護，仍有機會破除死亡率魔咒。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。圖擷自 Dr. E 小兒急診室日誌

謝宗學指出，目前依據中央行疫情指揮中心最新數據，19 歲以下人數佔約20.5%，3796人中有2 個中重度以上病例，其中1位死亡，根據美國統計，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，雖然台灣兒童染疫人口尚未破萬，統計意義仍不足夠，不過仍可以以此做估算。

台灣未滿12歲的兒童約200多萬人，若以200萬來算，當感染率上升至30%，60萬人染疫就有60人可能因病過世，若感染率上升至15%，30萬人染疫就有可能死亡，因此在與病毒共存的路上，未滿12歲的兒童至少可能30至60人永遠離開父母。

謝宗學說，估算死亡人數不是為了製造恐慌，而是想表達病毒共存的道路不是這麼好走，他說，歐美等國家現在完全開放，皆是經歷2年與病毒戰鬥換來的，曾經也經歷醫療崩潰、失去許多寶貴生命，才可回到疫情前的生活模式。

不過，台灣仍有機會打破兒童萬分之ㄧ死亡率的魔咒。謝宗學指出，台灣疫情若沒有大幅度失控，讓中重症以上的兒童可以得到兒科醫師全力的照護，不會因過多病人分身乏術，染疫兒童就可獲得最適當的照護，才可能打破萬分之一的死亡率魔咒。

不過相反，若兒童確診病例上升趨勢持續劇烈，沒有拉平曲線，兒童重症照護量能就可能快速面臨緊繃，再加上醫護人員因染疫脫離治療前線，情況可能雪上加霜。

謝宗學建議，雖然政府沒有強力限制社交、人流活動，但家長還是盡量減少孩子不必要的社交活動，減少染疫機會，讓兒童急重症的醫療量能可以負荷中重症染疫兒童，若孩子真的染疫但屬輕症，家長居家照護時可以仔細觀察有無警戒訊號，若無就不必帶孩子前往大醫院。

「『與病毒共存』是這場與新冠病毒戰役的最後一哩路」謝宗學說，這將面對前所未見的衝擊、一陣混亂的局勢，因此大家要努力做好個人衛生防護，減少不必要的社交活動，讓疫情溫和擴大，雖然台灣花得時間比較久，但漸進式共存的過程絕對可以減少人命傷亡。

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