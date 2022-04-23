朱立倫：中央防疫政策猶豫不決 地方政府如何依循

國民黨主席朱立倫、台東縣長饒慶鈴，今天參加延平鄉布農族射耳祭活動，朱立倫稱讚大家做好防疫，但也認為中央防疫政策猶豫不決，應快做決策讓地方政府可依循，否則大家都緊張，未來高峰可能是5、6月，是否要以篩檢取代隔離，相關政策、整備希望中央盡速做決策。

朱立倫受訪時直言，地方辦活動都努力做好防疫，但中央的防疫政策，都市該怎麼做？鄉村怎麼做？活動該怎麼辦？學校該怎麼做？這部分地方希望遵循中央決策，但至今大家都很緊張。

朱立倫說，今天疫情一定比昨天更嚴重，這一次的高峰可能是到5月或者6月，但中央卻一直猶豫不決，相關防疫措施，是否要用篩檢取代隔離？另外相關的藥物、居家照顧政策準備好了嗎？這每一項，中央都應該盡快決策。

朱立倫、饒慶鈴、立委孔文吉等人，今天由延平鄉長胡黃廣文陪同參加布農族射耳祭活動，受到地方熱情歡迎，他除了和各村互動，也鼓勵部落村民驗光配老花眼鏡，並體驗布農童玩打陀螺。

布農族射耳祭活動今天開始，原訂2天的活動，因近日疫情延燒，為保障地方居民健康安全，體驗活動不對外開放，僅提供鄉民體驗，受邀到訪，主辦單位並在今天上午升起穿傳統服飾的HELLO KITTY熱氣球，共同呼籲做好防疫。 朱立倫今天到台東延平鄉參加布農族射耳祭活動，受到地方部落熱情歡迎。記者卜敏正／攝影 朱立倫今天到台東延平鄉參加布農族射耳祭活動，指中央政策猶豫不決，讓地方政府無可依循。記者卜敏正／攝影 朱立倫今天到台東延平鄉參加布農族射耳祭活動，受到地方部落熱情歡迎。記者卜敏正／攝影

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