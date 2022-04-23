快訊

學姊黃瀞瑩確診 臉書曝症狀「喝不到豆漿的味道」

統測不延期4月30日登場 確診考生採外加名額辦理

確診暴增雲林提前啟動居家照護 今起提供多項居家服務

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝

雲林近日確診個案增加，雲林縣長張麗善緊急召開各鄉鎮市長視訊會議，並正式定案提前於今天啟動「居家照護措施」。

雲林縣連續兩天確診個案創新高，配合中央與病毒共存的策略，且為避免鄉親送往外縣市的集中檢疫場所，縣長張麗善昨天下午召集20鄉鎮市代表，商討因應居家照護牽涉到的醫療與民生照護方案，並共同作出決議，將原訂下周一（4/25）才要上路的「居家照護關懷中心」，提前在今天展開。

張麗善表示，防疫進入新階段，居家照護不可避免，縣府及各鄉鎮市居家照護關懷中心，除提供醫療關懷，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。

同時，為減輕鄉鎮清潔隊負擔，環保局將安排專人專案處理廢棄物；由於雲林為農業大縣，從事農業的人多，農業處也特別針對包含林業、農務、動植物病蟲害防治、畜產、漁業及農民服務，希望無症狀或輕症染疫鄉親，可安心在家接受居家照護。

因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝
因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝

新冠肺炎

延伸閱讀

雲林今49人確診再創新高 足跡在斗六最多

雲林暴增+42 斗六居酒屋傳播鏈延燒、確診師曾去阿妹演唱會

雲林縣斗六、斗南警分局各有1員警染疫 張麗善說話了

雲林今+4 周歲童外縣市抓周染疫 成雲林最年輕確診病例

相關新聞

各行業「以篩代隔」開放申請 打3劑每2日快篩可返崗位

本土案例昨天新增三七六六例，境外移入新增九十三例，以新北市增加一三二五例最多；中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本土個案較前天增加廿六％，也一口氣新增十二例中重症個案，創疫情以來新高。北部已有醫師反映專責病房爆滿，憂心醫療量能恐難負荷，指揮中心強調醫院空床率仍有六成一，呼籲長輩盡快施打疫苗。

獨／清冠一號缺貨買不到！廠商一周內趕工生產補足缺口

國內確診人數大增，衛生福利部四月十八日起提供公費「台灣清冠一號」居家照護確診者使用，非確診者也能自費申請，但有中醫師透露...

確診暴增雲林提前啟動居家照護 今起提供多項居家服務

雲林近日確診個案增加，雲林縣長張麗善緊急召開各鄉鎮市長視訊會議，並正式定案提前於今天啟動「居家照護措施」。

丟鑰匙下樓惹議 蔣萬安：陳時中無法體會居隔者焦慮

衛福部長陳時中昨說，無法開門的居隔者可以從窗戶丟下鑰匙，引發社會譁然。立委蔣萬安今表示，最早建議中央以篩代隔，是因為不再...

自主應變聲量飆！陳時中再拋「軟性自主應變」網問：到底什麼意思

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/23～2022/04/21）統計調查，針對「自主應變」相關議題近一個月的網路聲量趨勢，「自主應變」先在19日出現7千610筆討論，掀起熱議。

憂鐵人3項讓疫情更嚴重 台東縣府：中央決策與病毒共存

國內本土疫情嚴峻，台東縣民對於今明二天舉辦的2022 Challenge Taiwan 鐵人三項比賽憂心忡忡，憂台東疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。