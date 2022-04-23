確診暴增雲林提前啟動居家照護 今起提供多項居家服務

雲林近日確診個案增加，雲林縣長張麗善緊急召開各鄉鎮市長視訊會議，並正式定案提前於今天啟動「居家照護措施」。

雲林縣連續兩天確診個案創新高，配合中央與病毒共存的策略，且為避免鄉親送往外縣市的集中檢疫場所，縣長張麗善昨天下午召集20鄉鎮市代表，商討因應居家照護牽涉到的醫療與民生照護方案，並共同作出決議，將原訂下周一（4/25）才要上路的「居家照護關懷中心」，提前在今天展開。

張麗善表示，防疫進入新階段，居家照護不可避免，縣府及各鄉鎮市居家照護關懷中心，除提供醫療關懷，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。

同時，為減輕鄉鎮清潔隊負擔，環保局將安排專人專案處理廢棄物；由於雲林為農業大縣，從事農業的人多，農業處也特別針對包含林業、農務、動植物病蟲害防治、畜產、漁業及農民服務，希望無症狀或輕症染疫鄉親，可安心在家接受居家照護。 因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝 因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝 因應確診量激增，雲林縣府和各鄉鎮召開視訊會後決定於今天提前啟動居家照護服務。記者蔡維斌／翻攝

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