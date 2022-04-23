自主應變聲量飆！陳時中再拋「軟性自主應變」網問：到底什麼意思

image source:台北市中醫師公會



文/蔡岳霖

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，22日針對「自主應變」進行擴大解釋，表示接下來的「自主應變」，將會包含自主防疫和管理，未來會走向「軟性自主應變」。而「軟性自主應變」到底是什麼意思」，立刻有網友歪樓解釋「代表要你不要太不滿」。而在近期的防疫名詞當中，網友對於「自主應變」四個字顯然十分有感，主要是因為在居家照護的議題上，4月19日陳時中回應希望大家都能「自主應變」，沒想到不僅讓該話題延燒，網路聲量更是連續兩天往上飆增。

陳時中不認為「自主應變」失言！ 網友酸：指揮中心可以關門了

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/23～2022/04/21）統計調查，針對「自主應變」相關議題近一個月的網路聲量趨勢，「自主應變」先在19日出現7千610筆討論，掀起熱議。主因於一位新北市民眾，篩檢陽性在家等了4天，卻等不到相關衛生單位幫忙處理，陳時中當日即表示疫情快速增加，衛生單位來不及通知或通知稍微延誤，民眾可以「自主應變」。沒想到這句話講出之後，立刻引發網路輿論炸鍋。有支持者認為現在疫情變化快速，民眾確實可以按照自身狀況「自主應變」；但也有不少網友不滿地說「自主應變，那還需要你們嗎」、「你各位自求多福」、「自生自滅」、「自立自強」，一連串的網路酸話沒消停，甚至認為陳時中根本是失言。而這波「自主應變」風波並非一日熱度，隔天聲量再以倍數成長，飆上1萬6千多283筆。面對外界的批評，陳時中進一步解釋「自主應變」其實已經講很久了，「每個人都有應該盡的防疫責任，每個人都做好，防疫就做得好」，即使努力說明，但還是有網友依舊不埋單，批評「指揮中心可以關門了」、「指揮中心盡責了嗎」、「X話王」。

真的早有說過！4/9總統府出現確診足跡 陳時中籲全民「自主應變」

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/23～2022/04/21）觀察分析，在「自主應變」近一個月來聲量的趨勢變化，可以觀察到在4月9日時，「自主應變」的討論度確實有出現微幅「上升」，討論度將近500筆。主要是因為當時總統官邸有確診足跡，陳時中指稱出未來兩週將是疫情關鍵期，呼籲全民應「自主應變」，當時喊出「自主應變」點起的小火苗，並未在網路變成烈火，爾後隨著疫情升溫延燒，陳時中再現「自主應變」之說，立刻成為不少網友情緒出口，隨之輿論熱議也在19日跟著爆發，中廣董事長趙少康，也在臉書上嗆陳時中別用「自主應變」卸責。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「自主應變」聲量大！網友歪樓衍生熱門關鍵字「自求多福、自生自滅、自立自強」

隨著「自主應變」相關聲量爆發，在《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/15～2022/04/21）近一週的「自主應變」相關網路熱門關鍵字，很多網友的討論、開酸，也衍生出不少「歪樓」的熱門關鍵字，包括「自求多福、自生自滅、自立自強」。其中「自立自強」，台北市議員徐巧芯更翻出2017年1月17日總統蔡英文出訪時，當時在專機上被媒體問到勞權議題，蔡英文回應你們要「自立自強」，被酸說陳時中的「自主應變」是蔡英文「自立自強」的翻版。另外，因為疫情嚴峻的關係，所以像是「暴增、延誤、失控」，以及政府針對疫情發展的話題「新台灣模式、共存」，也有網友批評「下台、擺爛，無能政府」等字詞，也紛紛入榜。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月23日至年2022年04月21日。

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