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染疫居家照護想用「清冠一號」 2管道看診領藥

中央社 / 台北22日電
清冠一號。聯合報記者潘俊宏／攝影
清冠一號。聯合報記者潘俊宏／攝影

國內COVID-19疫情延燒，愈來愈多居家照護民眾申請使用「清冠一號」。中醫師公會全聯會今天表示，清冠一號不僅成人可用，兒童也能吃，確診者可透過2大管道看診及領藥。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今年1月以來累計超過1.5萬人確診，其中99.6%為輕症或無症狀。

為確保醫療院所量能，中央流行疫情指揮中心要求全台各縣市啟動居家照護，輕症、無症狀個案都可在家中休養，如有就醫需求也可視訊診療，由藥師送藥到府或親友代領。

中醫師公會全國聯合會今天上午召開「COVID-19確診中醫居家照護」記者會，中醫師公會全聯會理事長蔡三郎表示，確診個案在居家照護期間可透過2種管道視訊看診，取得公費「清冠一號」藥物。

蔡三郎說，首先是透過「健康益友APP」線上掛號，如果是由設有中醫部的醫院看診，可以詢問「是否可會診中醫師，使用清冠1號」；其次，民眾也能自行到中醫師公會全聯會官網查詢視訊診療院所名單，以電話聯繫掛號。

中醫師公會全聯會副秘書長陳博淵表示，中醫師視訊看診時，患者須開啟視訊並持健保卡或身分證，以利比對身份，看診結束後可由家屬、親友、代理人代為領藥，確診個案可公費使用清冠一號，如有其他三高等疾病則改以健保支付。

住在新北市的輕症個案江小姐今天也線上參與記者會，分享確診後的經歷，江小姐說，她得知自己確診後心情相當焦慮，雖然是輕症，但不斷出現咳嗽、喉嚨不舒服症狀，影響生活。

江小姐說，她經專責醫院轉介給中醫看診後，由親友協助拿清冠一號，吃了6天症狀明顯好轉，心情的焦慮也舒緩不少。

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，清冠一號不僅成人可使用，兒童也能吃，三總中醫部在先前疫情期間曾協助會診200多名患者，年紀最小僅3歲、最年長90多歲，使用10天療程後症狀都能明顯改善，但劑量須由醫師根據體重調整；外銷國外至今，多達數十萬人使用，也沒有反應出現副作用，顯示清冠一號安全性相當高，盼助民眾度過難關。

新冠肺炎

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