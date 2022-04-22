新北果菜市場從業人員 需打滿3劑或出示陰性證明

新北市三重、板橋2處果菜市場，今天起實施新的管制措施，市場相關從業人員包括攤商、貨運司機等，須出示3劑疫苗接種證明才能進入，否則須出示快篩或PCR陰性證明。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞接受中央社記者電話訪問表示，今天起，市場產業相關從業人員接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，要持通行證、小黃卡或數位證明等其中一種才能進入。

若因故無法接種或尚未打滿3劑，江惠貞表示，則須持7日內快篩或核酸檢測（PCR）篩檢陰性證明，並攜帶身分證或健保卡備查，未來也將視疫情發展，縮短篩檢間距。

至於確診個案經解隔離者，須持3個月內的解除隔離通知書，並攜帶身分證或健保卡。

江惠貞指出，每日早上7時起開放一般消費者進入市場採買，須掃描實聯制QR-code，並盡快完成採買，離開市場。

新北市長侯友宜今天上午到新店區主持寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮，他會後接受媒體聯訪時針對果菜市場新措施表示，中央頒布新政策，地方一定會遵循，防疫一條心，大家都同心齊力做好。

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