確診居家照護上路 屏東首日9名染疫者急電諮詢

確診者居家照護上路，屏東縣長潘孟安今早表示，屏東一早共有9名染疫者進線諮詢，已由專業團隊受理分級，接下來將由醫療團隊給予最佳協助。潘孟安表示，下周起將安排國小學童施打疫苗，並為國、高中以上學生注射加強劑，呼籲民眾盡快施打疫苗。

潘孟安今早參加萬丹警分駐所啟用典禮，受訪時提出以上說法。潘孟安說，Covid-19已進入社區，並有流感化趨勢，今早確診者居家照護上路，全縣已有9名染疫者進線諮詢。

根據縣府規畫，居家照護計畫讓輕、急、中、重症確診者分流，減輕醫護負擔，確診者居家照護可下載使用「健康益友APP」，全縣有139家醫療院所提供線上視訊診療，57家社區藥局及23家衛生所提供用藥諮詢，民眾亦可請親友代領或使用送藥到宅服務， 關懷服務中心也設置24小時專線電話，隨時提供諮詢服務。不過到記者發稿為止，9名確診者仍在諮詢中，有多少確診者可居家照護，仍待分流。

潘孟安強調，Covid-19已流感化，施打疫苗刻不容緩，縣府下周將安排國小學童施打，並安排國、高中以上學生注射加強劑，呼籲還未施打疫苗民眾抓緊疫苗充裕時盡快注射，保護自己保護親友，共築社會安全網。

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